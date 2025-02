Bellissima notizia in arrivo per Stefano De Martino. Infatti, la Rai starebbe lavorando per concretizzare qualcosa di importantissimo. E per il conduttore si tratterebbe di un’ulteriore testimonianza della sua crescita esponenziale a livello professionale. Come saprete già, gli ascolt tv con Affari tuoi vanno alla grandissima ma ora potrebbe esserci un’altra novità inaspettata.

Non si era mai parlato di una decisione simile da parte della Rai, ma tenuto conto dell’enorme successo legato alla figura di Stefano De Martino, i vertici della televisione pubblica italiana hanno in serbo una promozione per lui. E riguarda un altro programma amatissimo dai telespettatori.

Stefano De Martino, la decisione della Rai: che bella notizia per lui

Stefano De Martino sta per festeggiare un’altra possibile notizia meravigliosa, che confermerebbe la sua importanza in seno alla Rai. A rompere il silenzio sul conduttore è stato il direttore dell’intrattenimento prime time, Marcello Ciannamea, che ha rilasciato importanti dichiarazioni all’agenzia di stampa giornalistica Ansa.

Questo l’annuncio di Ciannamea: “Ci piacerebbe portare su Rai 1 la puntata finale di Stasera tutto è possibile. Ci stiamo lavorando”. Dunque, la trasmissione potrebbe traslocare da Rai 2 al primo canale della tv pubblica. In totale saranno dieci le puntate del programma di De Martino e ne hanno finora trasmesse tre.

Al momento non c’è il definitivo annuncio, ma la possibilità che Stasera tutto è possibile vada su Rai 1 per l’ultimo appuntamento stagionale c’è eccome sul tavolo.