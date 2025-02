Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda ieri sera, 18 febbraio 2025, il conduttore Stefano De Martino ha dato vita a un momento di ilarità che ha coinvolto il pubblico e i partecipanti. Durante l’episodio in questione, la concorrente Morena ha pescato il pacco da 0 euro, ma grazie all’intervento del Dottore, è stata incoraggiata a cambiare pacco, portando a un esito positivo e festeggiamenti in studio. In questo contesto, De Martino ha interagito con Gaetano Cervo, il pacchista rappresentante della Campania, noto per la sua simpatia e le gag che spesso animano il programma.

In un momento di scherzo, De Martino ha affettuosamente chiamato Gaetano “cretino”, suscitando risate tra il pubblico e i concorrenti. Ma cosa è successo? Le cose si sono fatte divertenti sin da subito. Angelo ad esempio, un poliziotto e rappresentante del Friuli Venezia Giulia, era perso di Morena e le ha detto: “Ti auguro il mondo anche se per te è poco”.





Affari Tuoi, Stefano da del cretino ad un concorrente

Mimmo da Foggia, chiaramente della Regione Puglia, ha chiuso l’intervento di presentazione con un: “Bau, Bau”. Stefano De Martino ha commentato: “Ma ce ne è uno normale?”. Poco dopo arriva il simpaticissimo Gaetano che in uno dei momenti più concitati della serata, ovvero quando Morena era in trepidazione di capire se andare avanti o accettare l’offerta da 15mila euro, prende il microfono e chiama il conduttore: “Stefano!”. “Chi è?”, ha detto spaventato l’ex di Belen.

— Iaia Trilli 🍉❤️‍🩹 (@IaiaTrilli) February 18, 2025

Quando capisce che era stato il suo corregionale a chiamarlo gli dice: “Ma che sei? Un cret***”. Questo episodio si inserisce nella serie di scambi divertenti tra il conduttore e Gaetano, che hanno contribuito a creare un’atmosfera leggera e coinvolgente nello show. La collaborazione comica tra De Martino e Cervo è diventata un elemento distintivo di questa edizione di Affari Tuoi, con il pubblico che apprezza le loro interazioni spontanee e divertenti.

Ma arriverà il momento di dover far giocare anche lui e di mandarlo a casa alla fine. Alla fine Morena sceglierà di non accettare l’offerta di 15mila euro e di proseguire, trovando nel suo pacco la super somma di 50mila euro. Grandi pianti e commozione ad Affari Tuoi, Stefano corre ad abbracciare le due sorelle che si portano a casa una cifra considerevole.

