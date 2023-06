Sono state ore di grande attesa per capire se Stefano De Martino e Gigi D’Alessio avessero avuto voglia di rispondere alle indiscrezioni, riferibili ad una furiosa lite avuta nel corso delle prove della festa scudetto del Napoli. In televisione c’è stato un evento straordinario nella serata di domenica 4 giugno e tutto è andato per il verso giusto, ma precedentemente sembra che ci siano state delle pesanti incomprensioni tra il conduttore e il cantautore.

A riferire tutto era stato The Pipol Tv, il quale aveva saputo in esclusiva che Stefano De Martino e Gigi D’Alessio erano stati protagonisti di questa lite. E ora sono intervenuti proprio loro sulla questione con un video inequivocabile. Questo il rumor emerso: “Prima della festa del Napoli c’è stato uno screzio durissimo tra Gigi D’Alessio e Stefano De Martino (anche se in onda i due si sono abbracciati). Il motivo del litigio dettato dalle canzoni scelte da Gigi e dalla presenza di un’artista che De Martino non voleva sul palco”.

Stefano De Martino, Gigi D’Alessio e la lite: ora parlano loro

Ovviamente i fan di Stefano De Martino e Gigi D’Alessio hanno subito cercato di comprendere se ci fossero basi di verità, dietro questa ipotetica lite tra i due. E alla fine è arrivata una spiegazione da parte dei diretti interessati, i quali non hanno voluto dire molto a parole ma è bastato un gesto a fugare una volta per tutte i dubbi che attanagliavano moltissime persone. Andiamo a vedere insieme cosa hanno fatto nelle scorse ore.

Praticamente Stefano e Gigi hanno deciso di fare una videochiamata insieme e hanno riportato la notizia sotto forma di didascalia: “‘Gigi D’Alessio e Stefano De Martino, lite durissima dietro le quinte’: Il retroscena”. E hanno cominciato a cantare un brano famoso dell’artista partenopeo. Il marito di Belen Rodriguez è parso tra l’altro particolarmente felice, infatti ha sfoggiato un bel sorriso. Hanno quindi chiuso così la questione, confermando di non aver litigato e di avere un rapporto più che buono.

Gigi D’Alessio e Stefano De Martino mettono a tacere i gossip sul loro conto pic.twitter.com/VlcbVWORXD — disagiotv (@disagio_tv) June 8, 2023

Il presentatore e l’artista si erano comunque già abbracciati proprio durante lo show per il Napoli calcio, poi quel rumor aveva messo in ansia parecchia gente. Ma ora tutto sembra essere rientrato e i due hanno confermato di essere amici.