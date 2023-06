Sono passati pochi giorni dall’evento spettacolare dedicato allo scudetto del Napoli, che ha visto come protagonisti tantissimi vip. A condurre la serata domenica 4 giugno è stato Stefano De Martino, il quale avrebbe avuto qualche problema di troppo con Gigi D’Alessio. I due infatti si sarebbero resi artefici di una furibonda lite, che ora sta lasciando tutti senza parole visto che nessuno si sarebbe aspettato tanto astio tra i due.

E sono anche emersi i motivi che avrebbero spinto Stefano De Martino e Gigi D’Alessio a scontrarsi così apertamente. Ovviamente questo presunto litigio sarebbe avvenuto a telecamere spente, infatti il pubblico non ha visto nulla di simile in diretta. Anzi, il sito Novella 2000 ha ricordato che il conduttore e il cantante si sono scambiati un abbraccio, mentre si trovavano insieme sul palco.

Stefano De Martino e Gigi D’Alessio avrebbero litigato: cosa è successo

La serata per il Napoli, che ha vinto lo scudetto 33 anni dopo l’ultima volta quando c’era ancora il re del calcio Diego Armando Maradona, è stata un successone. Anche e soprattutto grazie alle presenze di Stefano De Martino e Gigi D’Alessio, i quali però avrebbero vissuto momenti anche parecchio tesi. La notizia è stata fornita in esclusiva assoluta dalla pagina Instagram The Pipol Tv, che ha tirato fuori anche le motivazioni alla base del diverbio.

Ecco quanto scritto dai colleghi di The Pipol Tv: “Prima della festa del Napoli c’è stato uno screzio durissimo tra Gigi D’Alessio e Stefano De Martino (anche se in onda i due si sono abbracciati). Il motivo del litigio dettato dalle canzoni scelte da Gigi e dalla presenza di un’artista che De Martino non voleva sul palco. Alla fine la proposta di Gigi è passata per la serenità di tutti”. Nessun commento da parte dei due protagonisti, quindi si aspettano eventuali loro interventi per conoscere bene la storia.

La festa del Napoli è stata seguita da oltre 1 milione e 900 mila spettatori, ottenendo così quasi il 12% di share. Ascolti ottimi per il ballerino napoletano che ha fatto arrivare Rai 2 al 54,8% di share.