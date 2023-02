Tra i colpi di scena dell’ultima puntata del GF Vip c’è stato l’ingresso di Ivana Mrazova, l’ex fidanzata di Luca Onestini. L’ex tronista è stato avvisato da Alfonso Signorini ed invitato ad uscire dalla porta rossa per incontrare una persona. “Spero che non sia Soleil, ha sfrantumato, basta”, ha detto Onestini con una vena polemica. E invece ad attenderlo c’era la modella 30enne. È scattato il freeze e Ivana Mrazova ha potuto dire quello che pensava al suo ex fidanzato.

“So che non te l’aspettavi, perché mi conosci. Dato che sono la tua storia più importante, eccomi qua. Non sono venuta a romperti le scatole, ma a darti forza – ha detto la modella -. Hai detto parole bellissime su di noi, ma c’è una cosa su cui non sono d’accordo: non mi risulta che dopo che ci siamo lasciati, ci abbiamo riprovato più volte. Mi fa strano perché qui ci siamo conosciuti, ci siamo visti per la prima volta, ci siamo presi la mano e siamo entrati. Ho conosciuto Luca di cui mi sono innamorata, dolce, senza polemiche”.

GF Vip, Ivana Mrazova è fidanzata: lo confessa a Luca Onestini

Il pubblico ha continuato a seguire per tutta la notte le vicende dei vipponi in casa anche perché a fare il loro ingresso sono stati altri ex come Matteo Diamante e Martina Nasoni. Tante dinamiche sono state sviscerate durante la notte e non è sfuggito all’occhio e all’orecchio attento dei fan del GF Vip un colloquio che hanno avuto Luca Onestini e Ivana Mrazova. Il vippone ha chiesto alla sua ex se è attualmente fidanzata.

Lo ha fatto a mezza bocca, cercando di non farsi ascoltare, ma i microfoni e le telecamere hanno registrato tutto e questo video sta spopolando sui social. Ivana Mrazova ha detto di essere attualmente fidanzata, lo si capisce non solo dalle parole, ma anche dai gesti della modella che parlando con Nikita Pelizon ha anche specificato di “non essere entrata in casa per rimettermi con Luca Onestini”. Insomma a quanto pare Ivana Mrazova è fidanzata e questo sarà un ulteriore fattore di discussione che creerà altre dinamiche in casa.

Purtroppo, per quanto volessi tornare a shipparli come nel 2017, mi pare di capire che alla fine di questo video Ivana dica di essere fidanzata… addio ship #gfvip pic.twitter.com/9v4dTantKq — Fanny (@Eva46066343) February 7, 2023

Per quanto riguarda gli altri ex che hanno fatto ingresso in casa, anche Martina Nasoni e Daniele Dal Moro sembrano molto legati. Durante il loro incontro, Daniele è apparso molto emozionato e sembra molto felice del suo ingresso. Non è dello stesso avviso Oriana che, molto probabilmente, ha paura di perdere la possibilità di avvicinarsi al vippone. Anche per Nikita c’è la possibilità di riavvicinarsi al suo ex Matteo Diamante, entrato nella Casa anche per un faccia a faccia con Luca Onestini che non ha trattato benissimo la sua ex fidanzata.