L’avventura al GF Vip 7 di Ivana Mrazova è iniziata lunedì 6 febbraio e già ci sono polemiche per il gesto di Luca Onestini a Nikita Pelizon. Quest’ultima si è avvicinata infatti all’ex fidanzata del vippone e hanno cominciato a parlare, ma l’ex Uomini e Donne ha fatto poi qualcosa che ha indispettito il pubblico. Anche la stessa Ivana è apparsa un po’ perplessa e ha cercato di essere una sorta di mediatrice, ma certamente questo potrebbe essere solo l’inizio e nelle prossime ore le discussioni potrebbero aumentare.

Dal momento in cui dalla porta rossa del GF Vip 7 è entrata Ivana Mrazova, in tanti hanno notato il cambiamento di Luca Onestini, che parrebbe ancora interessato a lui. Nikita Pelizon si è subito accorta di questo particolare e lo ha fatto notare alla stessa Ivana. Mentre stavano intavolando un discorso, Onestini ha deciso di raggiungere le due ragazze e di fare qualcosa considerato spiacevole. Andiamo a vedere insieme di cosa stiamo parlando e cosa è esattamente successo nel dopo puntata.

Leggi anche: “Da squalificare”. GF Vip 7, Attilio Romita choc dopo la puntata. Le pesanti parole a Nikita





GF Vip 7 e Ivana Mrazova: il gesto di Luca Onestini a Nikita Pelizon

Come è stato possibile osservare da un video diffuso su Twitter, al GF Vip 7 Ivana Mrazova ha iniziato a parlare con colei che si è sempre professata interessata a Luca Onestini. Nikita Pelizon ha iniziato a dire all’ex di lui cosa ne pensa di questa situazione e ha ammesso che il compagno di avventura potrebbe ancora provare dei sentimenti nei confronti della neo arrivata. Ivana ha precisato: “Comunque non sono venuta qui per rimettermi insieme, poi vediamo. Poi non so lui“. E Onestini è intervenuto poco dopo.

Nikita ha detto: “Ho notato questa cosa, a prescindere dal fatto che io stia ancora male per tutto quello che è successo”. Luca è arrivato con un bicchiere, che ha dato a Ivana, e ha esclamato davanti a quest’ultima e a Nikita: “Non rispondere a questa, è pesantissima, lasciala perdere fidati“. La Mrazova si è successivamente allontanata dalla Pelizon, ma l’ha subito rincuorata: “Ne parleremo con calma e ti dirò la mia, tranquilla“. Staremo a vedere se ci saranno possibilità di rendere più serena l’atmosfera nella casa.

E pure maleducato che da da bere solo a Ivana fai schifo — Miaka Yuuki 👩‍🎤🍀 (@Vikyvikyvi) February 7, 2023

Un grandissimo coglione questo è disonestini PUNTO — CHIARA🌟(🎤) (@Chiara_RARE) February 7, 2023

L’utente Lalla ha scritto, nel messaggio di accompagnamento al filmato: “Capite questo imbecille?“. E altri ancora: “Un grandissimo cog*** è questo Disonestini“, “Che gran str***”, “Ed è pure maleducato, porta da bere solo ad Ivana”, “Questo soggetto si deve solo vergognare”.