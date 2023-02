GF Vip 7, scoppia il caso Attilio Romita: il giornalista esplode dopo essere finito in nomination. Su Attilio, poche ore prima, aveva parlato in maniera netta l’ex coinquilino e mai amico Charlie Gnocchi. “Attilio è imperterrito nel suo voler rimanere dentro, crede fermamente di essere indispensabile dentro. Io, Salatino, Daniele all’inizio non capivamo questa cosa, vedevamo un personaggio buttato lì in Casa, sembrava uno in hotel, uno in vacanza e infatti io cercavo di coinvolgerlo in ogni modo”.



Scendendo nel dettaglio della puntata di ieri Attilio, nominato da Edoardo Donnamaria, Micol, Giaele, Edoardo Tavassi, crede che un gruppo di Vipponi si sia messo d’accordo per mandarlo in Nomination e si trova in disaccordo con alcune strategie.

GF Vip 7, Attilio Romita furioso dopo la nomination



“Quando questo gioco lo fanno anche i tuoi amici, che ci stai a fare qui?”, ha attaccato Attilio. Parole che hanno trovato d’accordo Sarah, Antonella e Nikita che, più delle altre, ha mostrato tutto il suo supporto: “Ci sono persone che pensano a portare chi siamo fuori e persone che pensano piuttosto al gioco televisivo”.



Ma non è finita qui. Risentito per le nomination Attilio ha usato parole forti: “Il grande capo decide chi fare fuori, siamo fuori da qualsiasi gioco. Questa è un’organizzazione mafiosa”. Un’accusa pesante e con termini assolutamente fuori luogo. I telespettatori su Twitter chiedono ora provvedimenti: “Non è la prima volta che Attilio fa cose del genere. Credo sia il momento di allontanarlo dalla Casa prima che combini qualche altro disastro”, scrive un’utente.

Attilio che dice riferendosi alle nominascion che è un’organizzazione “Mafiosa” ma pesiamo le parole prima di aprire bocca!#GFvip #incorvassi @GiuliaSalemi93 pic.twitter.com/HsbLulJvYG — Natascia Laganá🐍🐍🐍👑 (@LaganaNatascia) February 7, 2023



È probabile che Alfonso Signorini chiederà conto di questa infelice uscita. Intanto una cosa è certa: la puntata di ieri è andata in archivio con una valanga di critiche. Un esempio? l’acceso confronto tra Sonia Bruganelli e Edoardo Donnamaria con il pubblico che ha attaccato l’opinionista quanto il concorrente: “Fate schifo siete la falsità della televisione italiana .. fate nera oriana per i vostri giochi perfidi e invece Antonella è sempre tutelata e va tutto bene .. ok che l’ex non poteva più entrare ma almeno a parlarne e a far uscire la falsa che è”.