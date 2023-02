Martina Nasoni rientra nella casa del GF Vip. Lo sapevamo tutti, ma è stata comunque una grande emozione per tutti i fan di Daniele e la sua ex. L’unico problema è stato il terzo incomodo, per così dire. Oriana Marzoli contro Signorini, la ragazza è stata costretta a sorbirsi tutto lo spettacolo da una visuale d’eccezione. Una scena pietosa per molti, che infatti si sono stretti intorno alla venezuelana che non ha gradito minimamente la scelta degli autori di farla assistere a tutto ciò. Ma cosa è successo?

Martina Nasoni entra nella casa e di fatto, Alfonso Signorini mette Daniele davanti a un bivio. Alla fine il veneto rinnega la pulsione che ha verso Oriana e sceglie il passato. Almeno queste sono le parole di Alfonso per descrivere la scena. E in tutto ciò Oriana era in prima fila a vedere questa scenetta d’amore tra i due. Naturalmente la Marzoli non l’ha presa benissimo e ha preferito tornare in casa, anche quando Alfonso le intimava di tornare subito fuori.

GF Vip 7, Oriana Marzoli contro Signorini: “Mer…”

Martina aveva detto poco prima: “Non credo che Daniele sia innamorato di Oriana. Tra loro vedo attrazione fisica, ma conosco Daniele e non credo che lei sia il suo tipo”. Di tutta risposta Daniele aveva detto: “Le ho sempre voluto molto bene. Probabilmente è arrivata in un momento della mia vita in cui non ero pronto a un certo tipo di rapporto. Per la fine del nostro legame ho sempre avuto un po’ di rammarico, avrei voluto essere una persona migliore per lei”.

Poi quando Signorini ha chiesto a Oriana di presentarsi tra di loro, la venezuelana è tuonata e ha detto: “Sempre la solita mer…”. E ancora: “Non so perché mi avete chiamato. Non mi va di stare qui a sentire queste cose tra loro. Non ce la faccio più. Prima Ginevra, ora Martina. Ma dai basta!”.

Martina non è stata l’unica ex ad entrare nella casa: a fare il proprio ingresso sono stati anche Matteo Damante (ex di Nikita Pelizon) e Ivana Mrazova (ex di Luca Onestini). Ora non si sa bene che cosa succederà tra Martina e Daniele, ma le cose di certo si mettono bene per entrambi visto che sembrano molto attratti e interessati. È la volta buona che Daniele mette la testa a posto?

