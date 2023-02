Nuova puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip. Stasera, lunedì 6 febbraio 2023, i concorrenti nella casa avranno modo di ricevere ‘sorprese’ più o meno gradite. La notizia era nell’aria da diversi giorni e ora che mancano poche ore alla diretta del reality show è arrivata la conferma sui nuovi ingressi al GF Vip 7.

I nuovi ingressi al GF Vip 7 creeranno non pochi scompigli. Questo è certo, visto che si tratta di persone molto vicine ad alcuni dei concorrenti della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini e in onda su Canale 5 dallo scorso 19 settembre. Nella casa più spiata d’Italia arriveranno tre ospiti molto speciali. Si tratta degli ex fidanzati ed ex fidanzate di alcuni vipponi e vippone della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Nuovi ingressi al GF Vip 7: Ivana Mrazova, Martina Nasoni e Matteo Diamante

Lunedì 6 febbraio varcheranno la porta rossa tre persone. Si tratta di Ivana Mrazova, Martina Nasoni e Matteo Diamante. Saltato all’ultimo minuto l’accordo per far entrare Gianluca Benincasa. L’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi è stato scartato dopo un esposto presentato dal padre della ex schermitrice, protagonista di numerose uscite contro l’ex genero, il reality show e lo stesso conduttore Alfonso Signorini.

I nuovi ingressi al GF Vip 7 sono molto attesi dal pubblico ma anche dal conduttore e dalle opinioniste in studio. Ivana Mrazova è una vecchia conoscenza del Grande Fratello Vip. È l’ex fidanzata di Luca Onestini ed ex concorrente del GF Vip 5. Proprio nella casa i due si sono conosciuti e, conclusa l’esperienza sotto le telecamere, si sono fidanzati. La loro storia è finita due anni fa.

Tra i nuovi ingressi anche Martina Nasoni. La giovane è stata concorrente della sedicesima edizione del Grande Fratello ed è l’ex fidanzata di Daniele Dal Moro. Anche loro due, come Ivana e Luca, si sono conosciuti all’interno della casa di Cinecittà. Il terzo ingresso è Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita Pelizon. Il modello è influencer è stato concorrente de La Pupa e il Secchione e viceversa 2 insieme alla secchiona Sara Hafdaoui.