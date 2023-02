Il padre di Antonella Fiordelisi contro il GF Vip 7 e Alfonso Signorini. In queste ore sta circolando in rete uno screenshot di una Instagram story pubblicata da Stefano Fiordelisi, il genitore più chiacchierato di questa edizione del Grande Fratello Vip. A differenza degli altri genitori dei concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini, il padre di Antonella Fiordelisi ha scelto di esporsi in prima persona e commentare e criticare il programma, gli autori e lo stesso conduttore.

In queste ore, molti utenti social, stanno facendo circolare l’ennesimo sfogo dell’uomo pubblicato sul suo account Instagram. E ovviamente non mancano le critiche. Nei giorni scorsi Stefano Fiordelisi si era fatto notare per un post contro Gianluca Benincasa, l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi. Il motivo? Benincasa era pronto per entrare nella casa del GF Vip 7 ma Fiordelisi senior, con tanto di esposto ai carabinieri, è riuscito a bloccare l’ospitata dell’ex genero.

Leggi anche: “Povera Antonella, non potete farlo”. GF Vip 7, il papà contro Signorini: “Cosa ho scoperto”





Il padre di Antonella Fiordelisi contro il GF Vip 7 e Alfonso Signorini

“Cioè fatemi capire – ha scritto il padre di Antonella sui social – dopo tutta questa pressione psicologica e in un momento di così alta fragilità di Antonella, si fa entrare in casa uno che, oltre a diffamarmi sui social e in varie interviste (Antonella ovviamente non sa nulla di tutto ciò), è chiaramente ossessionato da lei (lo abbiamo visto in TV) e usa tecniche di approccio mentale descritte nel suo libro. Ma qual è il senso di tutto ciò? Spero che la notizia non sia vera”.

Gianluca Benincasa ha rispedito le accuse al mittente, ma ormai la sua partecipazione al GF Vip 7 è saltata. Nonostante sia riuscito a evitare l’ingresso dell’ex genero nella casa, il padre di Antonella Fiordelisi è tornato sui social con un post in cui chiede ad Alfonso Signorini di chiudere il GF Vip 7.

“Antonella non merita di essere trattata così da questi ignoranti che stanno in Casa, che facciano Grande Fratello. Dobbiamo intervenire su queste parole pesanti o dobbiamo vedere lo schifo. Se dobbiamo vedere ancora sto schifo contro una ragazza di 24 anni Signorini chiudi il programma che fai più bella figura”, si legge da uno screenshot di una storia su Instagram del padre di Antonella.

La foto della storia del padre di Antonella ha fatto il giro del web e molti utenti hanno criticato l’ennesima presa di posizione di Stefano Fiordelisi. Ma basta questo ha stufato, il @GrandeFratello dovrebbe inviare una diffida a lui, che ammorba sto programma. Ma poi non capisce che già la figlia fa del suo per non farsi amare dal pubblico, poi ci si mette anche lui”, è uno dei tanti commenti postati su Twitter.