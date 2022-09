“Sto male”. Uomini e Donne, la tronista lascia lo studio. Cosa è successo dietro le quinte

Puntata intensa quella di Uomini e Donne andata in onda venerdì 30 settembre. Si parte con il confronto tra Riccardo Guarnieri e Federica Aversano. Il cavaliere tarantino ha espresso la volontà di conoscere la nuova tronista. Tuttavia c’è un aspetto non di poco conto: lui è un cavaliere del trono over, lei è una tronista del trono classico. Pertanto qualora Riccardo Guarnieri dovesse decidere di frequentare Federica Aversano, dovrebbe lasciare il Trono Over per far parte del parterre di corteggiatori del Trono Classico.

E quindi se la tronista dovesse eliminarlo, il cavaliere uscirebbe definitivamente da Uomini e Donne. In puntata Federica Aversano ha affermato di essere disposta a uscire con Riccardo Guarnieri e ha così invitato il cavaliere a corteggiarla. Tuttavia Guarnieri si è tirato indietro: dapprima ha chiesto di voler uscire almeno una volta con la ragazza, ma le regole del dating show condotto da Maria De Filippi non consentono ai tronisti di uscire con persone che non siano i corteggiatori, e a quel punto Riccardo Guarnieri ha deciso di restare nel parterre del Trono Over.

Lavinia Mauro attaco d’ansia a Uomini e Donne

Poi è stata la volta dell’altra tronista Lavinia Mauro. Prima di far vedere al pubblico l’esterna con il corteggiatore Federico è accaduto qualcosa di particolare. Infatti Lavinia Mauro è uscita dallo studio per farvi rientro poco dopo. Quindi la ragazza ha raccontato di soffrire di attacchi di ansia, che la colpiscono nei momenti più improbabili. Lavinia Mauro dunque ha dovuto abbandonare lo studio per pochi istanti per riprendersi, e una volta che è tornata a stare bene ha raccontato quello che è accaduto e Maria De Filippi l’ha tranquillizzata.

“Lei soffre di attacchi d’ansia e non è una cosa facile da gestire”, ha affermato la conduttrice. “Si tratta di una cosa che ogni tanto le prende, ma queste situazioni si superano pian piano. Non ti devi minimamente preoccupare, capita a tante ragazze e ragazzi della tua età. Immagino perché è un po’ invalidante nella vita perché ti blocchi, hai paura di morire, ti senti un’oppressione addosso. Sono certa che ce la farai. Poi stare qui è una bella terapia d’urto”.

Quindi Lavinia Mauro ha preso la parola rassicurando tutti sulle sue condizioni e parlando dei suoi attacchi d’ansia: “Sto bene, scusatemi. Io sono un po’ ansiosa, e quindi ancora mi devo abituare e ambientare. Ho bisogno del mio ventaglio non per fare la snob, ma ho caldo quando mi viene l’ansia. Mi dispiace. Io non ne parlo mai. Questa cosa per me è stata molto dolorosa. Anche se arrivano andiamo sempre avanti. Ora sto molto meglio, ma è stato un periodo difficile. Stare qui mi sta aiutando, oggi però ero un po’ più nervosa rispetto alle prime puntate. Devo dire che qui sto riuscendo a sbloccarmi, perdonami”.