“Sono l’amante di Giaele”. Bomba fuori dal GF Vip, il volto noto di Mediaset vuota il sacco. Scoppia il caso

L’amante di Giaele esce allo scoperto. Una vera bomba fuori dal GF Vip 7, il reality show condotto da Alfonso Signorini con opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. La concorrente è una delle veterane del programma, si trova nella Casa dal 19 settembre e, almeno per ora, non sa che fuori si parla nuovamente del suo matrimonio con l’imprenditore Bradford Beck.

Da quando Giaele è entrata al Grande Fratello Vip si è parlato spesso del suo rapporto con il marito ammettendo che la loro è una relazione aperta. Sul suo profilo Instagram, nell’agosto del 2022, Giaele De Donà, che per amore si è trasferita a Los Angeles, negli Stati Uniti d’America, aveva pubblicato un video che ripercorre i momenti più belli del suo matrimonio. Un matrimonio aperto, come più volte spiegato dalla concorrente del GF Vip 7.

L’amante di Giaele del GF Vip 7 è Emy Buono de La pupa e il secchione

Ora l’amante di Giaele esce allo scoperto. Ed è una vera sorpresa, perché si tratta di un volto noto ai telespettatori di Mediaset. Si tratta di Emy Buono, ex Pupa del programma La Pupa e il Secchione Show 2022 e volto del reality show Ti Spedisco in convento. “Io e Giaele abbiamo avuto una relazione più intesa perché abbiamo fatto insieme molte esperienze. Mi è sembrato strano trovare Taylor Mega e non me in qualità di amante, tra virgolette”, ha rivelato a IsaeChia.

L’amate di Giaele, ed ex fidanzata di Denis Dosio, ha rilasciato una intervista nella quale ha parlato del suo rapporto con la vippona: “Io e Sofia eravamo amanti. Ogni volta che stavamo insieme scattava qualcosa di passionale perché siamo molto simili e ci capivano a vicenda. Scattava sempre qualcosa tra noi e finivamo a letto”.

ho goduto per come Giaele è ritornata ad annientare Cri40 ma io devo soffermarmi sul sorriso orgoglioso di Oriana dopo le risposte di Giaele ❤️‍🩹#gfvip pic.twitter.com/CjnjQHOv5p — 𝑽𝒂𝒍𝒆 ♐︎ (@afiresign_) January 31, 2023

“Io con Sofia ci stavo fino ad una settimana prima del suo ingresso al Grande Fratello Vip“, ha rivelato l’amante di Giaele. “Brad (il marito di Giaele ndr) mi ha bloccata sui social. Il fratello voleva un confronto ma io non ero a Milano ma mi ha detto che Brad era molto arrabbiato con me perché sono finita sotto le coperte con sua moglie. Il rapporto tra lei e il marito è proprio così. Lei se ne frega e idem lui… quando le hanno detto che lui era a cena con altre donne lei era serena, per loro è la normalità”, ha concluso Emy Buono.