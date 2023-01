Il colpo di scena si sarebbe materializzato: Denis Dosio non sarebbe più single e avrebbe di nuovo una fidanzata. La cosa ancora più interessante è che non si tratta affatto di una ragazza sconosciuta sia a lui che al pubblico, ora rimasto a bocca aperta davanti ad immagini inequivocabili. A proporle in esclusiva assoluta sono stati i colleghi di The Pipol Gossip, che sono riusciti a ricevere le istantanee da fan presenti nello stesso posto dell’ex concorrente del GF Vip.

Una notizia bomba sul conto di Denis Dosio, che ha già di nuovo una fidanzata e quindi la sua esperienza da giovane scapolo sarebbe già terminata. Inoltre, The Pipol Gossip ha anche riportato la dichiarazione di chi ha immortalato il ragazzo insieme alla partner. Dopo un 2022 contraddistinto dai numerosi addii e dallo sfaldamento di coppie e matrimoni, questo inizio anno si sarebbe invece aperto con questa splendida novità. Andiamo a vedere insieme con chi è stato beccato l’ex vippone.

Denis Dosio ha di nuovo una fidanzata: chi è lei

La straordinaria notizia è che non stiamo parlando di una nuova relazione di Denis Dosio, bensì di un clamoroso ritorno di fiamma con la sua ex fidanzata. Che adesso sarebbe tornata ad essere la sua anima gemella. I due, nonostante nelle foto non si possa ammirare alcun bacio, sono sembrati parecchio intimi e vicini a testimonianza di una serenità di coppia ritrovata. Sono stati fotografati, mentre si trovavano nella città di Napoli. E vediamo cosa ha rivelato una lettrice della pagina Instagram, che ha fatto lo scoop.

Denis Dosio sarebbe tornato insieme all’ex Emy Buono, come scritto da The Pipol Gossip: “Emy Buono e Denis Dosio, qualche mese fa, hanno annunciato la rottura della loro relazione d’amore!

I due influencer, seguitissimi sui social, con questo annuncio avevano fatto intristire i migliaia di follower che si erano affezionati alla “ship”. E anche Emy, rilasciando un’intervista a noi di Pipol, ci aveva confessato tutto il suo rammarico. Adesso però pare che le cose siano cambiate e i fan della coppia potrebbero tornare a gioire”.

La lettrice ha aggiunto: “Ho incontrato ieri sera i due a Napoli. Stanno insieme al 100%, sono convinta di questo. Ho cercato di fare qualche foto, insieme sono bellissimi”. Emy Buono è nota per aver preso parte a La Pupa e il Secchione 2022 e a Ti spedisco in convento. Lei e Denis Dosio sono stati protagonisti anche su OnlyFans.