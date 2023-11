Le lacrime di Angelica al Grande Fratello: “Lei ti ama”. Momento di grande tenerezza durante la festa di Beatrice Luzzi. È successo tutto in un attimo in quella che sembrava un momento di spensieratezza e gioia. Ma c’è stato un episodio, un ricordo, che ha spezzato la routine di serenità di Angelica Baraldi. Qualche istante prima, il Grande Fratello, insieme ai ragazzi della Casa, hanno organizzato una festa a tema India con costumi realizzati ad hoc e dei piatti incredibile cucinati da Rosy Chin.

In quel momento l’atmosfera è molto allegra e tutti si danno da fare per organizzare al meglio i festeggiamenti per la più amata del pubblico: Beatrice. Tutti si danno un gran da fare e la Luzzi esclama: “Mi sento molto fortunata”. Ma ad un tratto, l’amica Fiordaliso decide di fare un personale regalo all’attrice di Vivere, dedicandole una canzone dal testo molto intenso. Ed è proprio in questo momento, anzi un attimo dopo, che la bellissima Angelica Baraldi si commuove.





Ma non accade tutto in un istante: la ragazza prima ascolta con attenzione il testo del brano e la profonda interpretazione dell’inquilina e solo dopo si lascia andare a un pianto liberatorio. Racconterà ai suoi inquilini poco dopo e con la voce rotta dall’emozione, Angelica Baraldi: “Questa canzone mi ha fatto ricordare mia madre. Io sono stata troppo dura con lei”.

A quel punto i suoi amici le dicono: “Lei ti ama incondizionatamente, che tu le sia stata vicina o meno” le dice Letizia cercando di confortarla e asciugando le sue lacrime. Angelica Baraldi risponde: “Lei c’è sempre stata per me, io forse avrei dovuto fare di più”. “Lei sarà fiera di te”, dice allora Mirko. “Io so che lei è felice perché sto bene, mi dispiace averla lasciata sola dopo la separazione”, conclude la ragazza, disperata (qui il video).

#grandefratello Angelica va in crisi,ripensa alla durezza con cui ha trattato la madre dopo la https://t.co/aX62FAwikf casa costringe molti a fare ordine,la famosa "bolla" dovuta all'isolamento crea l'effetto di una seduta analitica,bisogna vedere dopo se perdurano gli effetti. pic.twitter.com/Ib5cUeBRpM — loredana (@LVerdegiglio) November 15, 2023

Tornando alla festa, Beatrice ringrazia tutti e dice: “Questo è un percorso eccezionale, siamo tutti fortunati, e penso che siamo anche all’altezza della situazione. Nonostante alcune inutili tensioni, abbiamo dimostrato che spesso riusciamo ad ascoltarci, a perdonarci e a rispettarci. Secondo me questa per noi è un’avventura magica e indimenticabile. Godiamocela il più possibile!”.

