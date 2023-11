Giuseppe Garibaldi è uno dei concorrenti più in vista del Grande Fratello. La sua ‘fama’ la deve anche grazie al suo flirt con l’attrice Beatrice Luzzi, che il 14 novembre ha compiuto 53 anni. Una differenza d’età che ha fatto chiacchierare dentro e fuori la casa ma che, almeno fino alla diretta di lunedì, non ha avuto alcun peso per i due concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Durante la puntata di lunedì, dopo diversi tira e molla e liti, Garibaldi ha deciso di mettere un punto alla sua storia con Beatrice e l’ha lasciata in diretta. Una decisione che ha fatto discutere non poco, visto che poche ore dopo l’attrice avrebbe festeggiato il compleanno. “In questi tre giorni ho di nuovo litigato con Beatrice ed è stata una discussione inutile. Io ci ho riflettuto tanto. Sapevo quando ho iniziato la relazione con lei che ci sarebbero state delle conseguenze”, ha detto in diretta il bidello calabrese.

Leggi anche: “Non può più entrare”. Grande Fratello, è Signorini a informare tutti: ingresso rimandato





Grande Fratello, Garibaldi e Paolo prendono in giro Beatrice

“Il percorso a oggi con lei è stato veramente bello e intenso, c’è stato un sentimento, c’è il sentimento tuttora e la voglia di stare con lei. Ma visti i continui litigi e il continuo star male, stanotte mi sono detto di dover mettere un punto a tutto. La colpa non è sua, è mia. Ritengo che non sono in grado di soddisfare le sue attenzioni”, ha spiegato Garibaldi al conduttore Alfonso Signorini.

Insomma, la storia tra i due è finita e anche se a Beatrice Luzzi non sembra interessare molto, fuori dalla casa c’è chi ha criticato Garibaldi e la sua decisione di chiudere poco prima del compleanno dell’attrice. E l’attento pubblico del Grande Fratello ha scovato un breve filmato in cui proprio Garibaldi prende in giro la Luzzi. Una scena che, ovviamente, ha fatto infuriare i fan dell’attrice.

Garibaldi di trova in giardino con Paolo Masella e quest’ultimo, commentando l’addio della coppia, ha sentenziato: “Mi sono ammazzato di risate quando mi ha detto ‘l’amico tuo mi ha lasciato in diretta il giorno del mio compleanno’. Io le ho risposto ‘Te lo saresti mai aspettato, tu, Beatrice Luzzi?’”. A questo punto la risposta choc di Garibaldi. Il concorrente è scoppiato a ridere e ha dato un cinque all’amico.

“Ecco chi avete salvato. Sputatevi in faccia da soli”, “Quindi non è da vigliacco cesso schifoso mezz’uomo andare a sghignazzare alle spalle e battere il cinque per aver ferito la persona a cui dici di voler bene?”, “Un bel batti 5 tra due dementi mononeuronici. Che meraviglia”, “Fanno letteralmente schifo, spero che fuori dalla casa ritornino alle loro vite e spariscano dal radar dei telespettatori italiani”, sono solo alcuni dei commenti dei telespettatori.