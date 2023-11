Il 14 novembre Beatrice Luzzi ha festeggiato il compleanno. L’attrice e concorrente del Grande Fratello ha compiuto 53 anni e per lei ci sono state tante sorprese. A mezzanotte, durante la puntata del 13 novembre del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha augurato buon compleanno alla concorrente. “Auguri a una grande donna, ormai ti amano un pò tutte”, ha detto conduttore.

Per Beatrice Luzzi sono arrivati poi due regali. Il primo è stato un lungo messaggio dei genitori, in cui hanno fatto sapere di sentire la sua mancanza e di essere orgogliosi del suo percorso di vita, quando dopo una laurea con lode in scienze politiche ha deciso di inseguire il suo sogno di attrice e di aver avuto grandi soddisfazioni. “Ci hai dato grandi soddisfazioni inseguendo i tuoi sogni, resisti e facci sognare ancora”, hanno scritto i genitori di Beatrice nella lettera inviata al Grande Fratello.

Urla fuori dal Grande Fratello per Beatrice Luzzi

Poi è arrivato il regalo da parte dei figli Valentino ed Elia, nati dalla relazione con l’ex compagno Alessandro Cisilin, arrivato al Grande Fratello la scorsa settimana per farle una bellissima sorpresa. Chiamata in confessionale, l’attrice ha trovato il regalo dei figli: una t-shirt personalizzata, disegnata a mano da loro, che sulla schiena ha un grande cuore rosso e la frase “Tutto nella vita mi viene con facilità, gioia e gloria”.

Beatrice Luzzi ha spiegato che si tratta di “una frase che ripeto spesso, un mantra che funziona”. E sono continuate le emozioni per Beatrice nel giorno del suo compleanno. Dopo aver ricevuto l’aereo da parte dei suoi sostenitori, l’attrice vive un’altra toccante ed emozionante sorpresa: i fuochi d’artificio.

“Non credo di meritarmi tutto questo” ha detto in lacrime.

i fuochi d'artificio e le urla dei figli basta sono emotivamente debole pic.twitter.com/SsBYsIkeYc — Paola. (@Iperborea_) November 14, 2023

L’attrice ha poi parlato dei suoi figli, “Mi mancano così tanto, ho bisogno di loro”, ha detto con la voce spezzata dall’emozione. Poi la sorpresa più bella, l’attrice ha sentito le urla di Valentino ed Elia, accorsi fuori dalla casa del Grande Fratello per augurare buon compleanno alla madre e poi ha spiegato il motivo per il quale i due sono accorsi da lei: “perché oggi a pranzo ho detto se erano ancora orgogliosi di me, e loro sono arrivati a dirmelo, non so come facciano”.