“Ho detto no”. Katia Ricciarelli definitiva. Ma solo ora si scopre tutto: dopo tante voci, la verità

Katia Ricciarelli davanti a una difficile scelta. L’ex gieffina si è lasciata apprezzare dal pubblico italiano proprio per la sua spontaneità e a distanza di qualche mese dal termine della sesta edizione del GF Vip, si ritrova contesa tra due ‘fuochi’, ma chi avrà avuto la meglio?

Katia Ricciarelli, la decisione definitiva a Carlo Conti e Alfonso Signorini. La decisione si rende alquanto difficile per due colossi del piccolo schermo. L’ex moglie di Pippo Baudo, 76 anni, non mette mai un punto alla sua crescita professionale e lo ha dimostrato decidendo di mettersi in gioco nel corso della sesta edizione del GF Vip. Una protagonista del reality show che dopo aver lasciato il segno, oggi non può che essere la benvoluta negli studi televisivi. (Katia Ricciarelli, nuova sfida dopo il GF Vip).





Katia Ricciarelli, la decisione definitiva

Il primo tra i colossi del piccolo schermo a farsi avanti è stato proprio Carlo Conti, che ha proposto a Katia Ricciarelli di presenziare in qualità di concorrente al nuovo Tale e Quale Show. Poi la proposta di Alfonso Signorini, che pare abbia espresso la volontà di volere la cantante lirica come opinionista del reality show. Una decisione da cogliere al volo o rifiutare?

Katia Ricciarelli di fronte all’ardua scelta. Dove cadrà la decisione dell’ex gieffina^ Lo avrebbe rivelato la diretta interessata nel corso di un’intervista per il settimanale Mio: “Tale e Quale? Non ho più venti anni per potermi permettere di fare progetti così lunghi. Il tempo passa inesorabile. Non me la sono sentita”, ha dichiarato Katia.

E si passa al GF Vip di Alfonso Signorini, la risposta di Katia Ricciarelli a riguardo è stata netta: “Signorini mi ha detto che sarebbe bello avermi come opinionista. Non era, però, una richiesta ufficiale. Non mi interessa farlo”. Un ‘no’ secco e forse una terza via da percorrere. Chissà quali sorprese si riveleranno nel futuro della cantante.

