Katia Ricciarelli a Tale e Quale Show? La soprano ex moglie di Pippo Baudo è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Le sue battute taglienti, gli scontri con le Selassié e molto molto altro ha caratterizzato la vita all’interno della Casa. E così il suo nome, già popolarissimo tra l’altro, dopo la fine del GF Vip 6 è diventato ‘caldo’ per altri programmi. E adesso a parlare è lei stessa.

Katia Ricciarelli a Tale e Quale Show. La voce gira da un po’ e stavolta è stata la stessa vippona a parlarne apertamente. La soprano è stata ospite di Giada De Miceli a “Non succederà più” in onda su Radio Radio. Proprio nello stesso programma c’è stato recentemente il forfait di Clarissa Selassié che ha mandato su tutte le furie la conduttrice. Katia, invece, è intervenuta regolarmente e ha parlato della possibilità di partecipare alla trasmissione di Carlo Conti.





Katia Ricciarelli a Tale e Quale Show: le condizioni

Katia Ricciarelli a Tale e Quale Show, le condizioni. Intervistata da Giada De Miceli Katia Ricciarelli ha confermato di essere corteggiata da Carlo Conti per partecipare al suo programma. In ogni caso la soprano ha posto delle condizioni per dire di sì: “Se trovo le canzoni giuste sì, può darsi. Devo trovare i personaggi giusti, ecco sì e poi voglio provare”.

Per quanto riguarda, invece, una possibile partecipazione al nuovo GF Vip Katia Ricciarelli ha rivelato: “Lo farei sicuramente fino allo scadere del primo contratto, poi probabilmente no perché è stato troppo lungo per ogni sopportazione umana. Devo dire però che mi ha temprata moltissimo perché ho imparato tantissime cose, c’è sempre da imparare. Tre mesi non li rinnego però poi avrei voluto andare a casa mia, vedere il mio cagnolino, riprendere il mio lavoro, insomma tante cose”.

https://t.co/FhSSB7nz4S#gfvip 😰 — BlogTivvu.com (@blogtivvu) May 24, 2022

Ma non finisce qui. Katia Ricciarelli, infatti, è corteggiata pure da Alfonso Signorini che la vuole al GF Vip 7, ma non come concorrente. Secondo quanto riporta BlogTivvu il conduttore fare carte false per avere Katia Ricciarelli nella nuova edizione del reality in qualità di opinionista. Smentita, dunque, in qualche modo l’ipotesi sulla coppia Malgioglio-Amanda Lear come sostituti di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Il cast del nuovo GF Vip deve vedere ancora la luce…