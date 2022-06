“Mamma e figlia vip”. Tale e quale show, Carlo Conti ha scelto: che coppia in studio

Guenda Goria e Maria Teresa Ruta a Tale e Quale Show. Lo show condotto da Carlo Conti sta scaldando i motori e sta organizzando il cast per la prossima stagione. La giuria non subirà cambiamenti. Confermate le presenze di Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello a cui sarà affiancato di puntata in puntata un quarto giudice.

Guenda Goria e Maria Teresa Ruta a Tale e Quale Show

Guenda Goria e Maria Teresa Ruta tornano in televisione. Questo è l’ultimo rumor sullo show condotto da Carlo Conti. L’ultima volta che madre e figlia hanno partecipato insieme a un programma televisivo è stato al GF Vip. Da allora una breve pausa dai riflettori anche perchè la figlia di Amedeo, che tra settembre e ottobre – la data ufficiale non è stata ancora svelata – convolerà a nozze con Mirko Gancitano protagonista dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione, è stata impegnata sui preparativi del suo matrimonio.

Sull’ultimo numero di Oggi, Alberto Dandolo ha sottolineato: “Sono in attesa di conoscere l’esito della loro audizione (Guenda Goria e Maria Teresa Ruta ndr). Ce la faranno a conquistare la prima serata della rete ammiraglia? Pare che abbiano ottime possibilità”.

“L’hanno operata”. Guenda Goria, momento non facile per la sua famiglia