Si parla molto di Guenda Goria in queste ultime settimane. Il suo fidanzato e presto marito Mirko Gancitano è infatti tra i protagonisti de La Pupa e il Secchione Show e la figlia di Maria Teresa Ruta non ha gradito certi atteggiamenti delle sue compagne di avventura. Soprattutto quelli di Mila Suarez.

Mirko Gancitano ha infatti fatto coppia con la modella di origini marocchine, che in più di qualche occasione ha cercato di sedurlo. E proprio per questo motivo Guenda Goria ha colto l’occasione per lanciare un avvertimento forte e chiaro alla Pupa tra le pagine di Novella 2000 a cui ha affidato una lunga lettera.





Guenda Goria, la foto in ospedale

“Cara, attenta a non provocare troppo la mia dolce metà perché, ora che ho un compagno prezioso, non me lo lascerò sfuggire tanto facilmente”, l’avvertimento di Guenda Goria. Che ha anche aggiunto di voler rendere Mirko Gancitano presto papà: “Questo periodo di lontananza mi ha fatto capire che voglio diventare mamma e renderti un papà straordinario”.

Lontana dal suo Mirko Gancitano ma non dalla sua famiglia. Anzi. Negli ultimi giorni Guenda Goria ha fatto sapere via Instagram di aver vissuto dei momenti non proprio facili: sua nonna è stata sottoposta a “un delicato intervento”, ha scritto nella didascalia del post in ospedale, con la foto della sua mano stretta a quella di nonna Rossella e poi insieme alla famiglia.

“Cari amici, in questi giorni la nonna Rosella è stata sottoposta ad un delicato intervento. Oggi si è risvegliata. Forza Nonna! Sei la nostra generalessa e uscirai vittoriosa anche questa volta”, ha aggiunto Guenda Goria senza dare troppi dettagli anche se si capisce che l’intervento è andato a buon fine. Sotto un’infinità di messaggi di affetto da parte dei fan ma anche da tanti vip ed ex concorrenti del GF Vip.

“Cara, stai molto attenta”. La Pupa e il secchione, Mila Suarez avvisata: finisce sotto controllo