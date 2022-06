Katia Ricciarelli e il no a Tale Quale Show di Carlo Conti. La soprano è stata una delle grandi protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, la sesta, vinta da Jessica Selassié. Le sue battute taglienti, gli scontri proprio con le sorelle Selassié e molto molto altro ha caratterizzato la vita all’interno della casa di Cinecittà.

E così il suo nome, già popolarissimo tra l’altro – è una grandissima e famosa soprano ed è stata l’ex moglie di Pippo Baudo, re della televisione italiana – dopo la fine del GF Vip 6 è diventato ‘caldo’ per altri programmi. Tra questi appunto Tale Quale Show, il talent condotto da Carlo Conti e in onda su Rai Uno a cui dovrebbero partecipare anche le sorelle Selassié, che nella casa del GF Vip 6 hanno avuto non pochi problemi con la cantante.





Katia Ricciarelli e il no a Tale Quale Show – A riportare la notizia è Novella 2000, che nella versione online del settimanale scrive anche del forfait dato ad Alfonso Signorini, che l’aveva chiamata per vestire i panni dell’opinionista della settima edizione del Grande Fratello Vip. Anche in questo caso la soprano avrebbe declinato l’offerta perché “sembra che la cantante ritenga di aver già dato il suo cospicuo contributo alla trasmissione, e abbia voglia di cambiare aria”.

“Giunge infatti voce a Novella 2000- si legge sulla versione online del settimanale diretto da Roberto Alessi – che dopo aver trascorso circa sei mesi nella Casa l’ex compagna di Pippo Baudo avrebbe deciso di declinare l’invito di Alfonso Signorini a passare sulla poltrona rossa nello studio del reality da lui condotto. Sembra che la cantante ritenga di aver già dato il suo cospicuo contributo alla trasmissione, e abbia voglia di cambiare aria”.

Quindi in capitolo ‘Katia Ricciarelli e il no a Tale Quale Show’. È sempre il settimanale diretto da Roberto Alessi a dare la notizia: “Per quanto riguarda invece Tale e Quale Show, è vero che Carlo Conti aveva provato a “soffiare” a Signorini l’amica, offrendole l’opportunità di cimentarsi in un’impresa per lei sicuramente diversa e appagante. Ma anche in questo caso apprendiamo che Katia Ricciarelli avrebbe risposto di no. La cantante sarebbe stata spaventata soprattutto dal duro lavoro che uno show come Tale e Quale comporta”.

