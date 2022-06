Katia Ricciarelli a Tale e Quale Show, questa la voce circolata con forza negli ultimi giorni. Il pubblico, dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip, era pronto dunque ad accogliere nelle rispettive case la soprano. Anche se in passato ci sono state anche roventi critiche nei suoi confronti, a causa di alcuni atteggiamenti assunti nella Casa più spiata d’Italia. Ma lei ha ugualmente numerosi ammiratori che la seguono dappertutto. E ora è uscita fuori la notizia, forse definitiva, sul suo futuro.

A proposito di Katia Ricciarelli e Tale e Quale Show, recentemente è stata intervistata da Giada De Miceli e ha confermato le indiscrezioni: “Se trovo le canzoni giuste sì, può darsi. Devo trovare i personaggi giusti, ecco sì e poi voglio provare”. Per quanto riguarda, invece, una possibile partecipazione al nuovo GF Vip Katia Ricciarelli ha rivelato: “Lo farei sicuramente fino allo scadere del primo contratto, poi probabilmente no perché è stato troppo lungo per ogni sopportazione umana”.





Katia Ricciarelli a Tale e Quale Show? La verità

E adesso a parlare di Katia Ricciarelli e Tale e Quale Show ci ha pensato la pagina Instagram The Pipol_Tv, sempre molto informata su ciò che succede sia nell’ambito del gossip che della televisione. Ed è arrivato un annuncio molto deciso e privo di equivoci sul futuro televisivo dell’artista. A quanto pare la decisione è già stata presa quasi ufficialmente e sono anche emersi altri nomi di ex compagni di avventura nella Casa più spiata d’Italia, che approderanno alla corte di Carlo Conti.

The Pipol_Tv ha quindi riportato su Katia Ricciarelli: “Clamoroso: La Ricciarelli non farà Tale e Quale Show. Dentro solo le Selassié e Alex Belli al momento in prova!”. Quindi, il suo nome sarebbe stato depennato dalla produzione del programma Rai. O in alternativa potrebbe essere stata lei a rifiutare la proposta. Non ci sono a tal riguardo ulteriori precisazioni, non è da escludere che nelle prossime ore la stessa ex gieffina possa rompere nuovamente il silenzio e fornire la versione dei fatti personale.

Oltre ad aver fatto il GF Vip, Katia Ricciarelli è stata protagonista nel 2021 del film cinematografico Mancino naturale del regista Salvatore Allocca, mentre in tv l’ultima esperienza è datata 2020 nella miniserie Come una madre, dove è apparsa come attrice nell’episodio 3. L’anno scorso è anche stata concorrente de Il cantante mascherato e giurata dello Zecchino d’oro.

