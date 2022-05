Jessica Selassiè, nuovo attacco. Motivazioni che a detta di molti pare non stare in piedi eppure la notizia è già sulla bocca di tutti. La vincitrice della sesta edizione del GF Vip riceve un duro attacco a fronte di alcune dichiarazioni su cui la diretta interessata è intervenuta più volte per porre chiarezza.

Jessica Selassiè e la polemica sullo shopping con l’autista. Ebbene si, il capitolo per l’ex gieffina si riapre e anche con qualche polverone fastidioso. Sicuramente ricorderete le sue parole a proposito, eppure pare che ‘qualcuno’ non sia d’accordo.





“Ha detto bene: personaggio. Ero più giovane, era il format che richiedeva quella scrittura. Io ci sono stata, mi sono divertita, ma oggi, guardandomi indietro, so perfettamente che il tempo di sciabolare champagne in discoteca è finito”, sono le parole di Jessica Selassiè sulla polemica sorta dopo Riccanza. (Jessica Selassiè, clamoroso retroscena).

Jessica Selassiè, il duro attacco di Maria Monsè

“Nella mia vita ho avuto solo tre fidanzati che per fortuna dopo la vittoria del reality non si sono fatti vivi. Non sono e non sarò mai una ragazza da una sera e via. Per me il sesso è importante, ma l’uomo deve sapermi conquistare di testa in primis”, ha aggiunto. Nonostante tutto Maria Monsè a “Non succederà più” su Radio Radio, ha confidato come la pensa a riguardo.

Maria Monsè, la rivelazione: “Mi hanno mandato anche i video”

“Alla fine di tutto mi hanno mandato dei video dove Jessica aveva un po’ dei modi di fare che si contraddicono fra di loro. Prima diceva che non ha mai preso i mezzi pubblici e mai li prenderà, perché lei va a fare shopping solo con l’autista, perché ha i tacchi”, le parole di Maria Monsè riportate su Isa&Chia.

L’attacco a Jessica Selassiè non finisce qui: “Io stavo nella casa non sapevo di questi video che giravano, me li hanno fatti vedere dopo. Diceva che non aveva da mangiare né per lei né per il cagnolino loro, dovevano cercare di sopravvivere disperatamente, allora perché questi ci sono questi video nei quali dicono che spendono un certo tot, lei che girava con l’autista? Sinceramente ogni volta che andava in nomination usciva fuori una questione diversa”.

