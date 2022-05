Jessica Selassié e Barù, nuove rivelazioni. I Jerù, fan della ‘coppia’, hanno sperato di poter vedere i due insieme dopo la fine del Grande Fratello Vip – vinto proprio da Jessica – e durante l’ultima ospitata a Verissimo (la seconda, la prima l’aveva fatta insieme a un altro concorrente del GF Vip, l’amico Davide Silvestri) Barù parlato proprio del rapporto con la principessa etiope lanciando una bomba: “Jessica è la mia ex fidanzata”.



Un’ironia neppure troppo sottile visto che poco dopo ha aggiunto. “Insomma, la mia ex, non so, magari siamo ancora fidanzati, nessuno lo sa. C’è un grande mistero dietro questa cosa”, aveva concluso l’ex vippone, che ovviamente aveva scatenato i fan dei Jerù, ancora convinti che tra i due possa succedere qualcosa. E forse qualcosa può succedere. A rivelare tutto è ancora una volta Jessica.

Jessica, Lucrezia, Clarissa Hailé Selassié, chi sono le principesse del GF Vip 6: età, altezza, peso, fidanzato, storia





Jessica Selassié e Barù nuove rivelazioni: “Ci sentiamo”



“Intanto ci tengo a precisare che c’è attrazione fisica da entrambe le parti. Ci sentiamo regolamente, siamo molto impegnati, cerchiamo di vederci quando possibile. L’altra volta ad Isola Party ho scoperto di essere fidanzata e pure ex. Certo ci rivedremo ma a prescindere anche se non abbiamo definito bene quello che siamo l’amicizia c’è. Può sempre nascere tutto da una bella amicizia oppure non si sa”.



E Barù piace anche a Lulù. “Ci piace Barù. Devo dire che io anche al GF ci andavo molto d’accordo perché è un tipo molto scherzoso, allegro, che fa battute di ogni tipo. Quindi non è una persona bigotta che si scandalizza per qualche parolaccia, mi piacciono le persone così. Ho avuto qualche discussione ma quelle sono cavolate che ci lasciamo alle spall”.



“Quindi devo dire che mi piace molto. Oltre ad essere così è anche un uomo molto sensibile e si vede”. Durante l’intervista Jessica Selassiè ha parlato anche di Alex Belli facendo chiarezza sui loro rapporti. “C’è stato un fraintendimento con Alex. Gli voglio bene, massimo rispetto per questo artista, però ha messo un tweet dove lui voleva dire la sua e insinuare che c’erano state situazioni private di Lulù che lui sapeva […] E poi ha preso e pubblicato la nostra chat privata su Instagram, che fra l’altro è pure illegale. […] Poi gli ho chiesto perché sei andato a Pomeriggio 5? Lui mi ha risposto “Eh ma questo è il nostro lavoro sai com’è fatto”. Ci siamo rimaste molto male”.

“Jessica è la mia ex fidanzata”. Barù gela Silvia Toffanin: la dichiarazione ‘choc’ a Verissimo