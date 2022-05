“Jessica è la mia ex fidanzata”, Barù a Verissimo. Il nipote di Costantino della Gherardesca è stato ospite della trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla principessa Selassiè. I due, come ormai è noto, si sono conosciuti durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip e fin da subito è nato un rapporto molto stretto.

Jessica Selassié si è dichiarata, ma Barù ha sempre tenuto a precisare che nella casa non avrebbe mai fatto niente davanti alle telecamere. “Jessica è la mia ex fidanzata”. Barù a Verissimo ha lasciato senza parole conduttrice e fan dopo la dichiarazione sulla principessa.





“Jessica è la mia ex fidanzata”. Barù, la dichiarazione a Verissimo

Ma andiamo con ordine. Concluso il Grande Fratello Vip, in tanti si sono chiesti se tra i due potesse nascere qualcosa. Come detto, il nipote di Costantino della Gherardesca non si è mai sbilanciato e ha sempre dichiarato di non volere alcun flirt all’interno della casa del reality show condotto da Alfonso Signorini.

I Jerù, fan della ‘coppia’, hanno sperato di poter vedere i due insieme dopo la fine del Grande Fratello Vip – vinto proprio da Jessica Selassié – e durante l’ultima ospitata a Verissimo (la seconda, la prima l’aveva fatta insieme a un altro concorrente del GF Vip, l’amico Davide Silvestri) ha parlato proprio del rapporto con la principessa etiope lanciando una bomba: “Jessica è la mia ex fidanzata”, ha detto Barù.

Quando Silvia Toffanin gli ha mostrato la foto di Jessica Selassié, l’esperto enogastronomico non ha perso occasione per mettere la pulce nell’orecchio dei Jerù e fare ironia: “Jessica è la mia ex fidanzata”, ha detto Barù a Verissimo. “Insomma, la mia ex, non so, magari siamo ancora fidanzati, nessuno lo sa. C’è un grande mistero dietro questa cosa”, ha concluso l’ex vippone, che ovviamente ha scatenato i fan dei Jerù, ancora convinti che tra i due possa succedere qualcosa.

