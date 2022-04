Di Jessica e Barù si continua a parlare nonostante il GF Vip sia finito da un pezzo. Un’edizione turbolenta come, forse, non era mai successo nella storia del programma. Colpi di scena continui e un finale a sorpresa con una vittoria tutt’altro che attesa. Nelle ore scorsa a parlare era stata Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia ha toccato molti argomenti. Dai cachet, a Clarissa fino ad Alex Belli. “C’erano con noi personaggi che guadagnavano cifre incredibili, le dicevo di non buttare semplicemente sul discorso denaro la sua vittoria. Tutti lavoriamo per soldi, tutti abbiamo fatto questo percorso anche per una questione economica”. Spiega Manila.



Poi su Clarissa: “è lo specchio di una generazione social che si esprime così. Lei ha creato un disagio a me che sono una donna risoluta e strutturata. […] Quando sono uscita ho chiesto a Clarissa che cosa avesse scritto lei mi ha detto ‘Boh’ e se ne è andata. Questa non è la modalità per dire qualcosa a una persona”. Infine su Alex: “Sono molto amica anche di Alex. È una persona che io adoro, super generosa e questo non me lo deve togliere nessuno. Alex e Delia sono innamoratissimi”.





Barù: “Con Jessica una storia mai nata”



“Non era finzione. […] Sarò per sempre riconoscente a lui per tante cose e avrà sempre un pezzo del mio cuore”. Una battuta poi anche su Barù e Jessica Selassiè: “Mai una vera coppia”. Sulla questione era tornato, ai microfoni di Verissimo, anche il nipote di Costantino della Gherardesca con un parere netto. “Vorrei mettere fine a questa storia che non è mai esistita. La guardavo con un affetto profondo per un’amica”.



E ancora Barù aveva aggiunto: “L’ultima volta l’ho vista lì” dice lui indicando il servizio della puntata di Verissimo. L’ex gieffino, come sempre tentenna, poi è Davide Silvestri a fare la domanda che tutti si aspettavano: “Barù, ma tu sei innamorato?”. La risposta è la seguente: “Non sono innamorato, l’ho appena detto”.



Le parole di Barù non sono andate giù ai fan di Jessica. Un utente lo ha definito un “cafone arricchito” e chi chiede “Rispetto per Jessica”. Ma c’è anche chi se ne fa una ragione: “Ci è sempre piaciuto il loro rapporto ed essendo sognatori ci piacerebbe vederli insieme. Se così non dovesse essere li sosterremo e apprezzeremo lo stesso come singoli”.

