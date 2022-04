A Verissimo ci sono Barù e Davide Silvestri. I due ex protagonisti del Grande Fratello Vip 6 hanno affrontato tanti temi. Ma soprattutto l’attenzione è stata posta sul rapporto tra Barù e Jessica Selassié. I due hanno fatto sognare che ci potesse essere una storia d’amore. Tanto che la community dei “Jerù” si è allargata e ha coinvolto tantissimi telespettatori.

Jessica non ha mai nascosto il suo interesse per Barù. Ma tra i due all’interno della Casa non è mai successo alcunché. Certo ci sono state parole dolci, ammiccamenti, sguardi intensi e provocazioni. Il bacio non è mai arrivato. Così in tanti hanno pensato che i due potessero intraprendere una relazione appena usciti dal reality condotto da Alfonso Signorini. Vediamo quale è la situazione tra i due oggi.





Silvia Toffanin fa vedere il servizio della puntata in cui ha ospitato proprio Jessica Selassié: “Tu avevi detto ‘siamo amici’, lei invece non ci crede manco per niente: “Gli amici – le parole della vincitrice del GF Vip – non si guardano con gli stessi occhi con cui ci guardavamo io e lui… È una bella cotta, sicuramente. Sono certa che tutto quello che io provo, lo prova anche lui”. La conduttrice chiede poi a Barù se i due si sono più rivisti una volta usciti dallo show di Signorini.

Barù spiega che non ha ancora rivisto Jessica Selassié. “L’ultima volta l’ho vista lì” dice lui indicando il servizio della puntata di Verissimo. L’ex gieffino, come sempre tentenna, poi è Davide Silvestri a fare la domanda che tutti si aspettavano: “Barù, ma tu sei innamorato?”. La risposta è la seguente: “Non sono innamorato, l’ho appena detto”.

Barù sembra piuttosto insofferente nell’affrontare l’argomento: “Vorrei mettere fine a questa storia che non è mai esistita. La guardavo con un affetto profondo per un’amica”. Il pubblico rumoreggia, qualcuno dice: “La volevi…”. “Ma sì, ma io voglio tante cose, però insomma… Basta, basta! Facciamola finita. Non ce la faccio più. Sono venuto a parlare della mia amicizia con Davide. Parliamo di quello”. E niente, la ‘commedia’ continua… Qui un estratto dell’intervista a Verissimo (VIDEO).

