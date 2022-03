Jessica Selassié, la più grande delle tre principesse etiopi, è la vincitrice della sesta edizione della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nella Casa ha affrontato un lungo percorso di crescita e trasformazione, come un bruco che si trasforma in farfalla, la principessa ha riscoperto sé stessa e ha fatto centro nel cuore dei telespettatori.

Dopo 183 giorni le luci del GF Vip 6 si sono spente e Jessica Selassié si è portata a casa la vittoria. La principessa, entrata il 13 settembre insieme alle sorelle Lulù e Clarissa, ha vinto l’ultima sfida contro Davide Silvestri portando a casa il primo posto nella sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini e 100mila euro di montepremi (50mila andranno a un progetto che si occupa dei rifugiati della guerra in Ucraina).

Jessica Selassié su Barù: “Mi ha detto di aspettare la fine del GF Vip”

A tarda notte, l’ultima busta rossa e l’annuncio di Alfonso Signorini: Jessica Selassié è la vincitrice di questa lunghissima edizione del GF Vip. E quindi abbracci, baci, brindisi e coriandoli ma tanta curiosità per i Jerù, la ‘coppia’ formata da Jessica Selassié e Barù. La principessa non ha mai nascosto di provare interesse per il il vippone, che invece sotto le telecamere si è sempre trattenuto.





Davanti alle telecamere e agli altri concorrenti il nipote di Costantino della Gherardesca ha sempre detto di non voler andare oltre con Jessica ma di volerle bene come un’amica, ma secondo quanto raccontato dalla principessa nella prima intervista post vittoria le cose sarebbero un po’ diverse.

“Mi dicevano tutti di stare attenta, che giocava, – ha raccontato – ma sono convinta che quello che ho visto fosse vero. Ci vogliamo bene, se non ci sarà di più è stato comunque bello”. Poi la super-bomba su quello che Barù le ha detto sotto la capanna: “Cosa mi ha detto sotto la capanna? Che c’è attrazione fisica. Mi ha detto che non voleva avere nulla sotto le telecamere e di aspettare la fine del programma. Quindi ci rivedremo. Altrimenti ho la fila di uomini che mi cercano”.