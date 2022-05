Dietro l’abbandono di Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi spunta un’ombra lunga. A svelare il retroscena è Eleonora Cecere, volto storico del programma cult di Gianni Boncompagni, Non è la Rai, intervistata dal settimanale Nuovo. Jeremias Rodriguez aveva lasciato il programma di sua spontanea volontà dopo settimane particolarmente travagliate, liti (molto accese quelle con Nicolas Vaporidis) e accuse alla produzione. “Non fanno vedere tutto”, aveva tuonato il fratello di Belen.



Commenti che erano poi diventati più pesanti come rivelava Antonio Zequila nel corso di una diretta. “Jeremias Rodriguez ha inveito anche contro la produzione, contro gli autori. Voleva abbandonare il gioco, voleva chiamare la sorella, poi l’avvocato. Parlando dell’Isola ha detto che era un reality di m***a. Mi chiedo allora per quale motivo ha deciso di partecipare. Non mi piacciono poi le persone che nella vita vivono di riflesso, le sanguisughe”.





Jeremias Rodriguez e l’abbandono Isola dei Famosi: parla Eleonora Cecere

Ma non è questo il vero motivo dell’addio. Spiega Eleonora Cecere: “Penso che lui abbia abbandonato l’Isola perché l’ha fatta e rifatta. Se non gli stava bene il gioco non doveva proprio partecipare lasciando la possibilità a chi come me ha voglia di dimostrare qualcosa. Credo che abbandonare il reality sia una grande mancanza di rispetto. Partecipa ai reality per far parlare di sé”.



E ancora: “L’hanno fatto apposta perché più se ne parla e meglio è per tutti loro. Questi qui sono dei miracolati. A me lasciano a casa per dare spazio a persone che non c’entrano niente con questo mestiere”. La showgirl ha fatto anche un appello per poter essere tra i nuovi vip della settima edizione del Grande Fratello Vip: “Vorrei chiedere al conduttore Alfonso Signorini di darmi quest’opportunità. Potrei dare tanto nella casa”.



Jeremias Rodriguez per ora non risponde. Di periodi duri, del resto, ne ha già affrontati. Nel corso di una recente intervista a Verissimo Jeremias Rodriguez, che ha confessato di aver vissuto momenti brutti dopo la sua penultima partecipazione all’Isola dei Famosi. Nessuna maschera, l’ex naufrago ha rivelato di essere arrivato al punto di chiudersi in casa per isolarsi da tutto e tutti. Ma da quel capitolo di vita doloroso, fortunatamente, l’ex naufrago è uscito vincente e più forte di prima.

“Usavo delle sostanze…”. Jeramias Rodriguez choc: la confessione in diretta. “Ho toccato il fondo”