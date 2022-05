“Usavo delle sostanze…”. Jeramias Rodriguez choc: la confessione in diretta. “Ho toccato il fondo”

Jeremias Rodriguez, la confessione choc in diretta. Reduce dall’esperienza vissuta insieme agli altri naufraghi sull’Isola dei Famosi, il fratello di Belen e Cecilia è stato ospite nello studio di Verissimo. E come spesso accade, proprio nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, gli ospiti Vip trovano sempre il modo per raccontarsi. Ed è stato così anche per Jeremias Rodriguez, che ha deciso di raccontare un momento difficile del passato.

Jeremias Rodriguez per molti è diventato uno dei personaggi più seguiti di sempre. Un carattere deciso, ma anche un animo sensibile, due aspetti che sembrano aver sempre giocato a suo favore anche in momenti non sempre facili vissuti sull’Isola dei Famosi. Poi la confessione choc in diretta tv. (Jeremias Rodriguez, il ritiro dall’Isola dei Famosi).





Così davanti alle telecamere dello studio di Verissimo, Jeremias Rodriguez ha riaperto un cassetto dei ricordi da cui ha fatto capolino un racconto non del tutto facile, ma che ha dato modo di acquisire maggiore consapevolezza sul suo presente. Ecco cosa ha confessato il fratello di Belen. (Belen, la scoperta su Stefano De Martino).

“Se ho fatto uso di sostanze? Si, uno dei miei punti che mi hanno fatto stare male…Non ero lucido…E non andavo avanti…”, risponde Jeremias Rodriguez spazzando via ogni filtro. “Ho dovuto allontanare persone che non facevano bene…Non affrontavo problemi…Ho dovuto cambiare…”, aggiunge, “Ho toccato il fondo”. La confessione choc di Jeremias.

Un capitolo di vita durato anni per Jeremias Rodriguez, che ha confessato di aver vissuto dopo la sua penultima partecipazione all’Isola dei Famosi. Nessuna maschera, l’ex naufrago ha rivelato di essere arrivato al punto di chiudersi in casa per isolarsi da tutto e tutti. Ma da quel capitolo di vita doloroso, fortunatamente, l’ex naufrago è uscito vincente e più forte di prima.

“Avete vinto, ragazzi!”. Eurovision Song Contest 2022, l’annuncio dei conduttori