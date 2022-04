All’Isola dei Famosi 2022 c’è anche lui. Il fratello di Belen e Cecilia Rodriguez, Jeremias non è alla sua prima apparizione in un reality. Ha infatti già partecipato sia al Grande Fratello Vip sia all’Isola dei Famosi dove ebbe anche una relazione con Soleil Sorge. Ora è tornato ancora una volta nello show condotto da Ilary Blasi, ma stavolta in compagnia del papà Gustavo.

Da qualche giorno non si fa che parlare di un suo segreto inconfessabile svelato da Antonio Zequila che nel frattempo è stato eliminato. A dir la verità anche la sorella Cecilia ha parlato del passato di Jeremias: “Lui quando sta male non vuole parlare. Io stavo con lui in silenzio. In Argentina ha fatto un grosso casino, mio padre l’ha rinchiuso. Non voleva che lui uscisse e l’ha chiuso dentro casa”. E lui stesso pochi giorni fa ammesso: “Ho fatto cose molto brutte”.





Ecco, invece, cosa ha detto la mamma di Jeremias Rodriguez, Veronica Cozzani. La signora intervenne quando il figlio partecipò al Grande Fratello Vip 2017. A quel tempo Simona Izzo mise in dubbio la sessualità del ragazzo. E la mamma decise di intervenire: “È terribile! Io non ho parole. Quanta malvagità! Jeremias non è gay. Se lo fosse, non sarebbe un problema, ma non lo è. E la gente ripete ciò che gli altri pensano…”.

Una presa di posizione forte. Che la mamma di Jeremias Rodriguez, Veronica, espresse dopo quanto ascoltato da Simona Izzo. Quest’ultima, infatti, nel corso di una puntata di Domenica Live, aveva detto: “All’interno della Casa c’è un criptogay. Si tratta di una persona che non ha voglia né coraggio né desiderio di accettare la sua sessualità”.

Poi era era spuntato il nome di Jeremias e a quel punto la regista, dopo un silenzio-assenso aveva chiarito: “Ma lo ha detto la sorella, Cecilia all’interno della casa ha detto che in Argentina il fratello aveva avuto un fidanzato”. Insomma, quale è il segreto ‘inconfessabile’ di Jeremias? Il mistero è ancora fitto…

