Si torna a parlare dell’Isola dei Famosi. Sembra che tra i concorrenti di quest’anno, sia spuntato un nome che sta facendo impazzire tutti gli addetti ai lavori e non solo. Parliamo di Jasmine Carrisi: la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. Nulla di confermato per ora, ma sembra che la ragazza sia stata contattata dalla produzione del programma. Insomma, è probabile (non certo) che la figlia del cantante pugliese possa essere tra le file della nuova edizione del programma condotto da Ilary Blasi.

Ed è proprio la diretta interessata che al settimanale NuovoTv, avrebbe dichiarato di essere ancora indecisa se partecipare oppure evitare. “Sono indecisa, da un lato mi piacerebbe, dall’altro l’idea di sottrarre tempo ed energie alla musica mi blocca“. Dai rumors che girano intorno a questa vicenda, sembra che la produzione vedrebbe di buon occhio una sua partecipazione insieme alla madre, Loredana Lecciso.

Jasmine Carrisi: la figlia di Al Bano all’Isola dei famosi

A coppia infatti, madre e figlia, almeno secondo gli autori, potrebbero dare il meglio di loro e creare dinamiche molto interessanti sulla Palapa. Tra l’altro non sarebbe di certo la prima volta che la Lecciso partecipa a un evento del genere. In molti la ricorderanno quando era tra le fila del cast di quell’Isola condotta dalla Ventura.

Anche Romina Junior ha un passato da naufraga, ma per lei le cose sono state molto negative: “Perché ho partecipato? Mi incuriosiva l’idea di vivere su un’isola deserta e sperimentare tutte le sensazioni connesse. Col senno del poi non avrei assolutamente partecipato perché non ero pronta e non avevo le giuste attrezzature, né emotive né psicologiche né fisiche, per affrontare un’esperienza del genere”.

E ancora: “Oggi non accetterei nessun reality. Me li hanno proposti [l’allusione, ovviamente, è al Grande Fratello Vip, ndr] ma io credo che non possa dare il mio meglio in un reality, innanzitutto perché non contano le dinamiche interne quanto invece quelle esterne che vogliono intrecciare: non mi va di andare a mettere in mezzo la mia famiglia o terzi”.

