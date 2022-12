“Col figlio del cantante”. Jasmine Carrisi, mesi di voci e ora il gossip lo conferma lei

Si è parlato tantissimo di Jasmine Carrisi e del suo presunto fidanzato, ma mai la figlia di Al Bano era intervenuta ufficialmente sull’argomento. Almeno fino a qualche ora fa, quando ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi di Alfonso Signorini. C’erano state in passato diverse foto postate dal figlio di un cantante italiano, che lo vedevano in compagnia di lei, ma da parte della ragazza non erano mai pervenute dichiarazioni. Ora, ha finalmente chiarito definitivamente la questione.

Dunque, parole importanti da parte di Jasmine Carrisi, che oltre a soffermarsi su quello che sarebbe il suo fidanzato ha colto l’occasione per respingere al mittente altre voci. Come quelle che la davano in dolce attesa: “Ne hanno dette tante quest’estate, anche che ero incinta ma non è così. Onestamente non so come sia nata questa cosa, probabilmente perché ho messo su qualche chilo, non lo so”. Poi ha concentrato le sue attenzioni su pessimi episodi, di cui purtroppo è rimasta vittima in passato.

Jasmine Carrisi ha un fidanzato? La verità sul figlio del cantante

Prima che Jasmine Carrisi toccasse il tema fidanzato, ha raccontato a Chi: “Difficile riavvolgere il nastro della mai vita, ma come tanti anch’io sono stata bullizzata, derisa ed offesa. Non è stata una passeggiata fin qui, alle elementari un compagno mi prese in giro davanti a tutta la scuola per la situazione sentimentale dei miei genitori. Uno choc perché i miei mi avevano sempre tutelata dal gossip che ruotava attorno alla nostra famiglia. Dal nulla iniziai ad odiare tutto: la scuola, lo sport e anche me stessa. Sognavo a fasi alterne di sparire”.

Poi finalmente la verità sulla presunta relazione sentimentale con Giovanni Antonacci, figlio del grande cantante Biagio: “La verità su quei rumor? Tra noi c’è stata una sana frequentazione diventata poi una piacevole amicizia. Succede, io e Giovanni siamo amici”. Quindi, c’è stata una conoscenza tra i due, che già era nota tre anni fa, ma quando si sono frequentati non sarebbe scattato nulla di sentimentale. Ma piacendosi come persone, hanno ugualmente preferito continuare a vedere ma come semplici amici.

Giovanni Antonacci ha 21 anni ed è un rapper. Oltre ad essere il figlio di Biagio, è anche nipote di Gianni Morandi. Infatti, sua madre è Marianna Morandi. Lui è già famoso per le canzoni Dose e Amare per due e ha altri talenti, infatti sa suonare il pianoforte e la chitarra.