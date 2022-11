Paura immensa per Jasmine Carrisi. Incidente pazzesco per la figlia di Al Bano, che non era sola al momento dei fatti. Il fattaccio è avvenuto qualche giorno fa, ma solamente ora lei e una sua amica hanno avuto il coraggio di raccontare tutto. Hanno vissuto un vero e proprio incubo e le loro rispettive famiglie sono state col fiato sospeso. Il destino è stato fortunatamente benevolo con entrambe, visto che le conseguenze del sinistro potevano essere decisamente gravissime. Infatti, hanno letteralmente rischiato di perdere la vita.

Grande preoccupazione dei fan su Jasmine Carrisi dopo l’incidente. La giovane cantante ha poi rivelato quali siano le sue attuali condizioni di salute, così come la sua amica che ha fornito maggiori dettagli sulla dinamica dell’accaduto e ha anche specificato quale fosse il suo stato fisico e anche quello della figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. Sicuramente i genitori di Jasmine avranno avuto un enorme spavento, ma la notizia più bella è che la ragazza ha potuto raccontare tutto, visto che non c’è stato per fortuna un esito drammatico.

Jasmine Carrisi, incidente bruttissimo con la sua amica: le condizioni

Jasmine Carrisi ha avuto questo incidente la notte di Halloween e a rivelare ogni particolare è stata l’amica tiktoker Glenda Resta, che ha rischiato di morire insieme a lei. Glenda ha esordito, dicendo: “Improvvisamente all’autista viene un colpo di sonno, perde il controllo della macchina e andiamo a sbattere su un muretto a secco e lo sfondiamo. Siamo vive per miracolo. Eravamo andate a ballare, poi abbiamo organizzato una macchina per farci riportare”. E inoltre è stato raccontato un aneddoto proprio su Albano Carrisi.

Glenda Resta ha aggiunto: “Andiamo a cena e la sera stessa ci ripeteva in continuazione di non andare e di rimanere a casa. Era proprio insistente, come se si sentisse dentro di sé che sarebbe accaduto qualcosa. Questa cosa mi ha scioccato. Comunque io ho lividi, escoriazioni e contusioni su tutto il corpo ma sono viva. Jasmine ha qualche dolorino e ha preso una botta in faccia”. Successivamente proprio la figlia di Al Bano ha postato un commento online e ha spiegato come si senta attualmente, dopo la grande paura avuta quella notte.

Infine, Jasmine Carrisi ha fatto sapere: “Qualcuno ci sta facendo le macumbe. Adesso sto bene, ho colpito soltanto un po’ il viso e sto bene. Ripeto che non mi sono fatta niente, rispetto a quello che poteva succedere”. Un bel sospiro di sollievo per lei e la sua amica Glenda, che hanno rischiato grossissimo.