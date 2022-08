“Qualcosa di speciale…”. Jasmine Carrisi è troppo felice e lo dice a tutti: l’annuncio top è servito

Jasmine Carrisi, novità in arrivo. Sta incuriosendo parecchio i propri fan la cantante figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. La 21enne, nome ormai celebre nel mondo dello spettacolo e della televisione, ha fatto parlare fino a poco tempo fa per motivi, diciamo, extra-professionali. In tanti l’hanno infatti criticata per i ritocchini a cui si è sottoposta nel corso degli anni. Così lei ha deciso di rispondere specificando gli interventi affrontati.

“Ho fatto solo un filler per volumizzare le labbra troppo sottili”, questo il piccolo intervento a cui si è sottoposta: “Non cerco la perfezione a tutti i costi, ma voglio superare qualche insicurezza. Il naso e gli zigomi sono quelli che mamma mi ha fatto”. Jasmine aveva anche risposto a chi l’accusava di ricevere un aiuto dalla popolarità del papà: “Le occasioni in cui abbiamo cantato insieme sono nate per caso e credo che siano piaciute al pubblico per il nostro scambio artistico. Insomma, il big è lui, ma anch’io, nei miei limiti ho dato qualcosa”.





L’annuncio social di Jasmine Carrisi e la curiosità dei fan

Recentemente Jasmine Carrisi ha catturato di nuovo l’attenzione dei suoi numerosi fan. Lo ha fatto pubblicando una sua foto con un due pezzi rosso e l’annuncio: “registrando per qualcosa di speciale ❤️‍🔥 ..stay tuned”. Non è ancora chiaro a cosa si riferisca, ma qualche dettaglio può aiutare a svelare l’arcano.

Proprio poco tempo fa Jasmine Carrisi ha pubblicato insieme a papà Al Bano un nuovo singolo. Il brano si intitola “Nessuno mai” e rende omaggio al grande successo di Mina. Al di là delle critiche di chi la considera una “raccomandata”, l’artista si sta facendo spazio nel difficile mondo della musica. Jasmine ha proposto una versione remix di “Nessuno” di Mina insieme ad Al Bano e a Clementino.

Il brano di Mina è uscito nel 1959, oggi Jasmine Carrisi propone una versione più leggera e sbarazzina. La canzone è già uscita, ma il video ancora no. Per questo motivo si può ipotizzare che l’annuncio su Instagram si riferisca proprio a questo. O magari c’è qualche altra novità che Jasmine ha in serbo per il suo pubblico. D’altra parte, figli d’arte o no, per raggiungere il successo bisogna darsi da fare…

