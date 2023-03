Ivana Mrazova è una furia contro Nikita Pelizon. La oramai ex concorrente del GF Vip 7 ha deciso di mettere finalmente le cose in chiaro con una sorta di confessione pubblica di fronte ai social. La modella ceca ha quindi organizzato una diretta con Nicole Murgia e ha spiegato meglio perché non riesce proprio a sopportare l’atteggiamento di Nikita.

Non solo, la Mrazova ha anche fatto menzione della diffida che lo staff di Nikita avrebbe fatto arrivare a Luca Onestini e Oriana Marzoli. Queste le sue parole: “Come sono andata via Nikita ha ricominciato a parlare di Luca. Adesso spiego bene questa cosa. Semplicemente il fatto è che io quando sono entrata nella casa ho parlato con lei. Nikita è venuta da me per parlare in una maniera che io ho trovato educata, ma non sincera”.

E ancora: “Prima del mio ingresso piangeva per Luca, poi arrivo io e lei mi diceva ‘sono molto felice che tu sia qui perché lui è ancora molto innamorato di te e si vede’. Questa cosa non mi è sembrata molto onesta e sincera. Poi però basta la nostra storia si è chiusa lì. Anche perché io e Nikita in queste settimane non abbiamo avuto nessun tipo di rapporto. Io proprio non l’ho calcolata e lei non mi ha calcolata ed è giusto che sia così”.

Continua Ivana: “Lei poi non aveva mai più parlato di Luca anche perché lui ha una diffida. Appena io esco, si rimette subito magicamente a parlare di lui. Quello che mi ha fatto saltare i nervi è che lei ha detto che quando è uscita dalla sauna ha visto uno sguardo di lui che la guardava e le sorrideva. Io mi dico, ma dai tesoro…”. Per quanto invece riguarda il gruppo degli spartani, Ivana Mrazova ha detto: “Chi mi piace? Alberto mi piace tanto”.

E conclude: “Lui riflette molto ed è una bella persona, divertente e molto sensibile. Lui mi piace molto ragazzi. No Alby è davvero stupendo. Poi il gruppo spartani mi piace. Ho conosciuto gente molto bella. Mi sono trovata bene con quel gruppo“. Non ci resta che attendere un confronto, magari in presenza, tra Ivana e Nikita, magari nella prossima puntata del GF Vip 7. La domanda sorge però spontanea: si potrà parlare della diffida in diretta?

