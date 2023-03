GF Vip 7, conto alla rovescia. Il reality show di Alfonso Signorini si avvicina alla serata conclusiva, quella che decreterà il nome del vincitore ufficiale. Ma prima dell’immancabile appuntamento televisivo, i gieffini continuano a giocarsi il tutto per tutto per riuscire ad arrivare tra i finalisti. Per i più curiosi, ecco i dati del sondaggio “Chi sarà il primo finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip?”.

Chi sarà il primo finalista del GF Vip 7? Questa settimana, sono ben sette i gieffini spediti dritti in nomination. D’altronde si sa che nelle fasi finali del gioco, la competizione si rende ancora più avvincente. Per chi se lo fosse fatto sfuggire, ecco la lista dei concorrenti in nomination, ovvero Antonella Fiordelisi, Andrea Maestrelli, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Davide Donadei, Oriana Marzoli e Nikita Pelizon.

Chi sarà il primo finalista del GF Vip 7? I dati del sondaggio lanciato sulla pagina ufficiale del programma

Ma per non pensare al peggio, la domanda del sondaggio di questa settinana è volta in positivo. Sulla pagina ufficiale del reality show di Alfonso Signorini, il pubblico a casa è stato chiamato a rispondere alla domanda nuda e cruda: ‘Chi vuoi in finale?’. Tutto questo ricordando anche i nomi dei concorrenti rimasti in gara, ovvero Alberto De Pisis, Andrea Maestrelli, Antonella Fiordelisi, Daniele Dal Moro, Davide Donadei, Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi, Giaele De Donà, Luca Onestini, Micol Incorvaia, Milena Miconi, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli.

Stando a quanto si apprende dai primi dati del sondaggio, la prima concorrente che al momento sembra essersi aggiudicata il primo posto tra i vipponi preferiti da spedire dritto in finale sarebbe proprio Oriana Marzoli che si aggiudica una percentuale del 36% pari a 1611 voti. Seguita da Antonella Fiordelisi, con il 26% pari a 1161 voti, e ancora Nikita Pelizon con il 22% pari a 1001 voti.

Edoardo Tavassi invece viene spedito al quinto posto con un 12% pari a 537 voti, e poco più giù la fidanzata Micol Incorvaia con il 2% pari a 73 voti, e ancora ultime due posizioni occupate da Alberto De Pisis e Davide Donadei con una percentuale pari all’1%. Insomma, i dati del sondaggio spolverano la sfera di cristallo e lascerebbero presagire grandi colpi di scena al GF Vip 7. Il gioco è ancora aperto quindi non resta che seguire il programma per capire chi proseguirà e chi invece sarà costretto a salutare i compagni di avventura.