Ivan Zazzaroni asfalta una concorrente: “Peggio esibizione di sempre”. Tensione palpabile a Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Tutto è successo dopo la bachata di Rosanna Lambertucci, una delle concorrenti di quest’anno. La donassi è esibita e mai avrebbe pensato di essere così criticata da un giudice. Alla fine è stato Ivan Zazzaroni a dirle quello che in tanti hanno pensato. Il conduttore radiofonico, con calma ha detto alla Labertucci: “Che devo dire qui”.

Poi ancora: “Secondo me questa è la peggior bachata che io abbia mai visto in 16 anni di Ballando con le Stelle! Per me è stata una cosa agghiacciante. lasciamo stare il tempo che hai sbagliato tutto, francamente non andava“. A dire la sua anche Fabio Canino che però non ci è andato così pesante: “Io trovo bello lo sguardo da bambola assassina. Ti sei divertita? Vabbè eri più sciolta e se ti sei divertita l’importante è quello“.





Ha commentato la faccenda anche Carolyn Smith che ha detto alla Labertucci: “Sono contenta perché eri più sciolta del solito e ti sei un po’ lasciata andare. Detto questo adesso andiamo sulla tecnica. Perché adesso mi sono resa conto che devo mettere i punti sulle i. Devi chiudere le gambe quando fai certi movimenti e invece eri troppo aperta”.

Allora mi perdo i primi minuti di Ballando con le stelle ma per favore intanto SALVATELApic.twitter.com/aSBzbVIkuU — FD (@efdiegi_) October 28, 2023

E ancora: “Quando eri a terra con le gambe così aperte hai fatto vedere troppo la Lambertucci in televisione. Devi lavorare di più sulla tua coordinazione“. Selvaggia Lucarelli ha tuonato: “A parte che come sempre i miei colleghi sono cattivi con i pesci piccoli e questo non è bello”.

Poi dice: “Io vi voglio vedere essere così cattivi con Paola Perego e altri personaggi qui dentro. Secondo me lei ha un’attenuante. Perché è chiaro che è destabilizzata dal corteggiamento di Teo Mammucari, dai ti piace. Secondo me alla fine un po’ ti ha convinta“. E suoi social è polemica.

