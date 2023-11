Ballando con le stelle, Teo Mammucari spara a zero sul programma. Il conduttore non ha avuto peli sulla lingua. Tanti i commenti fioccati, la maggioranza dei quali si schiera con l’ex Iena. “Purtroppo questo è diventato un programma pesante, per criticoni infelici. Non è che possibile che appena c’è una boccata d’aria che non puzza di naftalina, come Mammuccari, ci si indigni. Lui lo fa di proposito ad irritare e voi ci cascate in pieno. Fatevi una risata”.

E ancora: “Devo ricredermi di come avevo giudicato Mammucari. L’unico che dice come stanno veramente le cose soprattutto su come le polemiche continue portate avanti dalla giuria cominciano ad infastidire un po’ troppo”. Ma cosa è successo? A far saltare i nervi a Teo una decisione da parte della giuria in cui tira in ballo anche Milly Carlucci che, da parte sua, ha risposto in maniera netta.





Ballando con le stelle 2023, Teo Mammucari contro la giuria

Teo Mammucari è intervenuto per commentare i voti che la giuria ha dato ai balli di Simona Ventura e Antonio Caprarica, manifestando seppur in maniera simpatica un po’ di disaccordo nei confronti delle votazioni: “Milly, volevamo fare i complimenti al 10 di Caprarica e al 5 a di Simona Ventura: una giuria fantastica! Non ho visto Caprarica, ho visto un tronco bruciare e gli hanno dato 10”.

“Loro non lo dicono perché fanno i buoni, un tronco bruciato che parla inglese. Comunque la questione del voto prescinde sempre da quello che succede al momento”, nemmeno il tempo di fargli concludere la frase che Mammucari incalza: “Caprarica, ma mentre ballavi ti hanno offeso tutti“. Caprarica prova a spiegare che, invece, da quando è iniziata la sua avventura a Ballando con le stelle i progressi ci sono stati.

E Milly Carlucci non ha perso tempo a dire la sua mettendo in imbarazzo il conduttore: “Come capite, Teo Mammucari è una persona simpatica ma bugiarda, e di solito, spesso gli attori sono bugiardi, ora il problema è che questo tronco, grazie a questo falegname”.