Isola dei Famosi, pesante lite tra i due naufraghi. Nervi sempre più tesi nel reality dove recentemente ci sono stati ritiri importanti. Dopo la cacciata di Francesco Benigno, seguita da veleni e polemiche, ecco Peppe Di Napoli affermare: “Abbandono L’Isola dei Famosi perché sono stanco, non ce la faccio più a farla. Chiedo scusa a tutti gli italiani però io abbandono l’Isola e me ne vado”.

Qualcuno si è scagliato contro il pescivendolo-influencer accusandolo di essere andato lì solo per soldi e alla prima difficoltà ha detto basta. Ora, comunque, a poche ore da una nuova puntata dello show condotto da Vladimir Luxuria scoppia un altro duro scontro. I protagonisti sono Khady e il leader Samuel Peron. Tutto è avvenuto dopo che la naufraga è stata punita perché nei giorni scorsi ha mangiato del cibo di nascosto.

Leggi anche: “Picchiato e derubato”. Isola dei Famosi, notizia su Peppe Di Napoli. Poi l’altra verità





Samuel Peron duro con Khay, la reazione della naufraga

Nell’ultima puntata Samuel Peron ha ricordato a Khady che lei ha diritto solo a 10 grammi di riso e non 20 a causa della punizione: “Tu hai diritto solo alla tua porzione e se ne avanza non puoi mangiare ancora riso. Non voglio essere cattivo, ma così è…”. La replica della naufraga non si è fatta attendere.

Visto che è avanzato del riso Khady ha affermato: “A me spetta. Certo che è così perchè se voi vi fate una terza porzione a me ne spetta una seconda. Voi ne mangiate tre e io ne mangio due. Io mangio sempre meno”. Tuttavia Samuel Peron è stato irremovibile, per la modella non c’è nessuna razione di cibo in più. A quel punto è scoppiato il caos: “Questa è semplicemente cattiveria – è sbottata la naufraga – Tu da leader ti alzi e ti metti di mezzo per non farmi mangiare un po’ più di riso. Ma non ti vergogni?“.

Samuel Peron non ha accettato tale attacco e ha ribattuto: “Vergognati te perchè stai davvero esagerando adesso eh. Stai dando a me del cattivo, cosa che non mi merito assolutamente”. Tra i due si è messo Artur Dainese che ha cercato di ristabilire la pace: “Calmiamo gli animi ok? Non ha capito lui e non ha capito lei”. Chissà se è davvero così e i due riusciranno a trovare un punto di incontro…

“Lo ha fatto davvero”. Isola dei Famosi, Bastianich parla e Daniele prende alla sprovvista tutti