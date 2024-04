Isola dei Famosi, Peppe Di Napoli aggiorna sulle sue condizioni. È un’edizione particolarmente turbolenta quella attuale. Vladimir Luxuria aveva chiesto ai naufraghi di farle un regalo, cioè evitare i ritiri. Ma nel giro di pochi giorni, dopo quelli di Tonia Romano e Francesca Bergesio, ha sventolato bandiera bianca pure il pescivendolo-influencer. E Francesco Benigno è stato squalificato per comportamento inadatto.

Ha fatto scalpore, in particolare, il ritiro di Peppe Di Napoli che avrebbe potuto essere uno dei protagonisti del reality. Il naufrago ha spiegato di aver dovuto lasciare per problemi fisici. Ma subito dopo il suo ritiro si sono diffuse alcune fake news sul suo conto. Addirittura c’è chi ha scritto che Peppe fosse stato picchiato e derubato. È stato il figlio a smentire tutto. Ora il diretto interessato è intervenuto per un aggiornamento sulle sue condizioni.

Peppe Di Napoli spiega come sta

L’ex naufrago ha raccontato recentemente che adesso che è tornato nella sua città sente di stare già meglio. Peppe Di Napoli si è sottoposto ad alcuni controlli medici per capire l’entità dei problemi fisici che l’hanno costretto ad abbandonare l’Isola dei Famosi.

“Buongiorno a tutti, sono tornato a casa – le parole affidato ad un video – L’Honduras è bella, ma l’aria di Napoli mi ha già cambiato. L’anca tutto ok, stamattina ho fatto la radiografia, è un po’ spostata, ma tutto ok. Il piede tutto ok. Grazie per avermi sostenuto, vi voglio bene. Napoli è la mia vita”.

Insomma un nuovo aggiornamento che rassicura tutti quanti dopo le precisazioni del figlio sulle fake news: “Dopo ciò che ho visto su TikTok e i messaggi ricevuti facendomi spaventare non ho più parole. Vi voglio assicurare che non è successo niente a babbo in Honduras. Non è stato né derubato e né picchiato. È in hotel. Non preoccupatevi, ma la gente pur di fare visualizzazioni non sa che inventare”.

