Isola dei Famosi, tensioni e schieramenti in vista delle nomination. Continua a far discutere il caso del cibo rubato e mangiato da alcuni naufraghi. Proprio nelle ultime ore Vladimir Luxuria ha invitato il ‘ladro’ a confessare, ma siccome nessuno ha detto nulla ecco la penalità per tutti: via il fuoco. Khady Gueye ha ammesso di aver mangiato il cibo rubato, ma ha aggiunto che dietro il fattaccio c’è un ‘insospettabile‘.

Da più parti si punta il dito su Joe Bastianich: “Il cestino l’ha rubato Joe Bastianich – scrivono sui social – L’unico che alla notizia dello spegnimento del fuoco, ha chinato il capo per terra. Ed è rimasto muto”. La tensione aumenta con uno scambio reciproco di accuse tra i concorrenti. E con questo clima si arriva al televoto di ieri, lunedì 22 aprile, con ben sei naufraghi finiti in nomination.

Chi ha nominato chi e perché: sull’Isola è tutti contro tutti

Dopo l’esito delle prove sono finiti al televoto l’ultimo arrivato Sonny Olumati, il poeta Pietro Fanelli e il volto tv Rosanna Lodi. Diversa, invece, l’origine delle altre nomination. È stato infatti il gruppo a nominare il critico Daniele Radini Tedeschi e la modella Khady Gueye. Infine i due leader Artur Dainese e Aras Senol hanno scelto Joe Bastianich finito recentemente nella bufera per il cibo rubato.

I sondaggi di siti e forum vari danno proprio lo chef per salvo: Bastianich è infatti il preferito del pubblico col 27,48% dei voti. Ultimi e quindi a rischio sono invece Sonny (3,05%) e Rosanna (13,74%) appaiata con Daniele. In queste ore Mediaset ha ricapitolato quanto avvenuto: “Il primo a raggiungere la Zona Nomination è Pietro. Il poeta decide di fare il nome di Alvina: “Invidio la sua superficialità”. La scelta di Edoardo ricade su Daniele in quanto crede che lui non sia stato corretto nei confronti di Sonia: “Credo che lui debba guardare se stesso”. Anche la scelta di Matilde ricade sul critico d’arte: “Lo vedo un po’ spento”. Ad accodarsi ai due Naufraghi sono anche Stoppa e Joe.

È il turno di Khady la quale fa il nome di Samuel. Quest’ultimo, invece, manda al televoto Daniele. Daniele nomina Stoppa: “Ha una visione dell’Isola diversa dalla mia e spero vada via presto” spiega. Greta fa il nome di Khady, mentre Alvina sceglie Edoardo. Marina, Sonny, Rosanna e Valentina effettuano delle Nomination palesi. Valentina, così come Marina, fa il nome di Khady. Sonny sceglie di mandare in Nomination Joe.

Anche per i Leader – nonché Artur e Aras – è giunto il momento di fare la loro scelta. Dopo un breve confronto, i due decidono di mandare in Nomination Joe. Pietro, Sonny, Rosanna, Daniele, Khady e Joe sono i sei naufraghi in nomination: chi dovrà abbandonare l’Isola?”.

