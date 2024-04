Bufera su Pietro Fanelli dell‘Isola dei Famosi dopo la puntata andata in onda il 22 aprile in prima serata su Canale 5. Momenti di tensione, di nuovo, tra l’opinionista Sonia Bruganelli e il naufrago che sta iniziando a soffrire fame e stanchezza ed è stato anche fischiato dal pubblico in studio. Ma andiamo con ordine. Non è risolto il giallo del cibo rubato a “L‘Isola dei Famosi“. Qualcuno ha rubato un cestino di riso a un cameraman violando le norme del regolamento, ma non tutti i naufraghi hanno avuto il coraggio di confessare.

Pietro Fanelli è stato l’unico naufrago ad ammettere da subito la sua colpa, anche Khadi Gueye e Alvina Verecondi Scortecci confessano di aver mangiato il riso e Khadi viene attaccata dallo studio dall’opinionista Sonia Bruganelli. Pietro Fanelli è sbottato motivando il furto alla fame e invitando l’opinionista a vergognarsi per l’attacco alla concorrente.

Isola dei Famosi, spunta un video di Pietro Fanelli

“Se un morto di fame ruba un pugno di riso, non è giustificato ma a me fa ridere di più la gente che parla, parla e si diverte a guardare i morti di fame per la fame. Khady è una brava ragazza, vergognatevi voi”, le parole di Pietro Fanelli poi fischiato dal pubblico. “Non ti devi permettere, io sono pagata per commentare così come tu sei pagato per stare lì”, la risposta piccata di Sonia Bruganelli.

E mentre vota per le nomination, spiega: “Sono felice di stare in nomination perché non voglio più vedere gente morta di fame e di fama”. Affermazioni che in realtà erano state già fatte dal naufrago. Su X è infatti uscito un video in cui si vede Pietro fare l’aperitivo con degli amici e dire: “Tra poco partirò per un programma osceno”. E i commenti, ovviamente, si sono sprecati.

“Morti di Fame e Fama”

Sempre Pietro che su un video su Tik Tok conferma di essere andato all’isola per Notorietà #isola #isoladeifamosi pic.twitter.com/8QJluuWCXM — Gabry🌿 (@G_j3nner) April 22, 2024

“Pensa di creare il “personaggio” invece si sta facendo odiare come nessuno mai!”, “Eccolo il morto di fame e fama…che buffone da 2 soldi…”, “Eccolo il morto di fame e fama… che buffone da 2 soldi…”, “Ma ti fanno comodo i soldi”, “Buffone”, “Io da mamma mi vergognerei di un figlio come lui…”, “un rozzo maleducato che manderei a zappare”, “Un programma OSCENO (detto da lui) che però ti riempie le tasche. Ma quanto sei meschino Pietro?”, hanno scritto alcuni telespettatori sui social.