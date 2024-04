Isola dei Famosi, Matilde Brandi in lacrime: è stata una puntata difficile per la showgirl che ha sentito tutto il peso del reality sulle sue spalle e in un momento di debolezza si è lasciata andare ad un pianto liberatorio. Ma cosa è successo e perché la Brandi è così provata da questo turbolento inizio dell’Isola dei famosi 2024? La donna, tanto per cominciare, durante questi ultimi giorni ha sofferto molto alcune tensioni dopo essere sopratutto presa a mal parole con Samuel Peron.

L’accusa della Brandi è stata di trovare tutto il genere maschile davvero poco collaborato con le faccende quotidiane dell’Isola. La donna a quel punto ha raccontato a Vladimir Luxuria: “Con Samuel ci siamo chiariti, mi viene sempre in aiuto quando sono sconfortata”. Matilde quindi racconta che probabilmente ha avuto quel brutto litigio con Samuel perché non l’avrebbe capita al cento per cento.





Isola dei Famosi, Matilde Brandi in lacrime

La Brandi allora chiede che le donne vengano valorizzate e non di essere ignorate e lasciate a loro stesse. Proprio così, lasciate a loro stesse. E sui social chiaramente si sbizzarriscono alcuni utenti: “Quindi, ricapitolando, se Samuel e gli altri le avessero aiutate probabilmente avrebbero detto che non ne avevano bisogno e compagnia bella sulla parità di genere. Ora che invece le lasciano davvero alla pari si lamentano che non sono presenti. Mah”, dice uno.

Anche Marina Suma ha voluto far sapere lo stesso concetto: “I maschi vogliono sempre emergere, essere protagonisti. Ho male alla schiena. Non me la sono sentita. Ho dolori e non ce la faccio”. Poco dopo le padroni di casa Vladimir Luxuria e Sonia Bruganelli hanno chiesto ai ragazzi più collaborazione e ha detto: “Matilde si fa il mazzo”.

Non è finita qui, perché poco dopo Matilde è scoppiata a piangere per via del fuoco spento dopo la punizione sul cibo rubato: “Sono molto dispiaciuta perché ci abbiamo messo tanto. Ricominciare per un’ingiustizia, bisogna essere onesti nella vita. Non la mando giù questa cosa”, ha raccontato poco dopo. La prossima settimana per Matilde Brandi andrà meglio? Speriamo di sì.

