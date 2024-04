Quinta puntata de L’Isola dei Famosi, in onda lunedì 22 aprile su Canale 5 e condotta da Vladimir Luxuria insieme agli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Tanti colpi di scena, una dura punizione per i concorrenti e un nuovo naufrago eliminato. Ma vediamo cosa è successo nel corso del nuovo appuntamento con il reality show della sopravvivenza.

Aras Senol ed Edoardo Franco tornano alla Playa dopo il periodo di isolamento a causa del Covid e la conduttrice del’Isola dei Famosi ha ricordato che Peppe di Napoli si è ritirato perché “sentiva troppo la mancanza di casa sua”. Durante la settimana alcuni naufraghi hanno violato il regolamento mangiando del cibo rubato alla troupe.

Isola dei Famosi 2024, chi è l’eliminato di lunedì 22 aprile

Lo Spirito dell’Isola ha deciso di punire i colpevoli decurtando le loro porzioni di cibo. Khady e Pietro sono stati gli unici concorrenti che hanno confessato di aver infranto il regolamento, mentre altri non hanno avuto il coraggio di dire la verità. A questo punto, c’è stata una nuova punizione, lo spirito dell’isola ha spento loro il fuoco sotto le lacrime di Matilde Brandi. La quinta puntata ha visto anche una nuova eliminazione.

La conduttrice Vladimir Luxuria ha chiuso il televoto e ha fatto salire i quattro nominati Artur Dainese, Khady Gueye, Maitè Yanes e Alvina Verecondi Scortecci su una barca in attesa del verdetto. Il pubblico ha deciso e il naufrago che deve lasciare il reality è Maitè. La naufraga deve quindi abbandonare l’Isola e il sogno di vincere il reality show.

Maité Yanes è nata a Madrid e ha 34 anni. Fin da adolescente inizia a lavorare nel mondo della moda, dove viene notata da una prestigiosa agenzia, che la porta a calcare passerelle importanti come quelle di New York e ha studiato danza. Ha preso parte anche a diversi film come Il Sesso degli Angeli, diretto da Leonardo Pieraccioni.