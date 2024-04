“Ti devi vergognare!”. Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli asfalta il naufrago. Tensione altissima in diretta durante l’ultima puntata del reality condotto da Vladimir Luxuria. Alla base di tutto c’è sempre un fatto, lo stesso che da giorni tiene banco tra le fila dei concorrenti: il cibo rubato. Dopo la faccenda dell’abbandono forzato di Francesco Benigno, adesso è qui che si concentra praticamente tutto. Ma cosa è successo stavolta? E perché la tensione si è alzata così velocemente? Facciamo un passo indietro.

All’isola come sappiamo c’è un naufrago che sta facendo molto discutere tutti: si tratta di Pietro. Il suo atteggiamento, che in molti sull’isola hanno dichiarato essere molto falso (poeta maledetto e depresso davanti alle telecamere e ragazzo normale senza), ha invece fatto partire di testa Sonia Bruganelli. Parlando del famoso cibo rubato, il giovane si è voluto sfogare di fronte alla telecamera e ha detto: “Se un morto di fame ruba un pugno di riso non è giustificato…”.





E ancora Pietro: “A me invece fa più ridere chi parla, parla e si diverte a guardare dei morti di fame per la fama… Dovete vergognarvi!”. Chiaramente la sua punzecchiatura era destinata a qualcuno in particolare, ma a chi? Di certo se l’è presa sul personale anche Sonia che poco dopo ha voluto chiarire un paio di passaggi fondamentali: “Pietro le parole hanno un peso… Dire vergognatevi non ti devi proprio permettere di dirlo…”.

Oltretutto, la Bruganelli ha ricordato al poeta maledetto che “è pagato per stare lì a ‘fare la fame’” e dice: “Io sono pagata per stare qui e tu sei pagato per stare lì… Non fare quello che se ne lava le mani… Così è troppo facile…”. Chiaramente il pubblico ha molto apprezzato le parole dell’opinionista che ha messo al suo posto questo giovane talento della poesia italiana, o almeno così dice.

Poco dopo Vladimir Luxuria ha voluto fare un annuncio riguardo la faccenda del cibo rubato: “Lo spirito dell’Isola vi ha dato tutto il tempo per risolvere la faccenda, ma non ci siete riusciti…Nessuno si è reso la responsabilità dell’infrazione e quindi ricade su tutti voi…Mi spiace comunicarlo, ma quando tornerete alla vostra Playa troverete il fuoco spento…”. Il dramma per molti di loro.

