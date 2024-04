Il pubblico dell’Isola dei Famosi 2024 lo sapeva da giorni, ma i naufraghi ancora no. E quando l’hanno scoperto, non hanno preso proprio bene la notizia… Ma andiamo con ordine. Nella puntata di giovedì scorso, tra i tanti colpi di scena, anche quello su due nuovi arrivi. Vladimir Luxuria li ha presentati nel corso della diretta e subito notato come siano particolarmente agguerriti. I due nuovi naufraghi sono Rosanna Lodi e Sonny Olumati.

La prima è stata presentata dalla conduttrice come “campionessa della pasta sfoglia” ed è stata tra i volti del programma di 7Gold Due chiacchiere in cucina. “I matterelli sono tutti miei…se me ne costruiscono uno, altrimenti me lo costruisco da sola. Se so fare le tagliatelle? È normale, so fare i tortellini, i tortelloni, le tagliatelle, le pappardelle. Non temo né i mosquitos, né il giudizio di Joe Bastianich”, ha spiegato lei.

Isola, la scoperta che delude i naufraghi

Il secondo nuovo naufrago si chiama Sonny Olumati studia Medicina ed è un attivista e breaker professionista. Nato in Italia da genitori nigeriani, ha scritto anche dei libri, tra cui “Il ragazzo leone” e spesso è apparso in programmi televisivi come Tagadà o Non è l’Arena. Ora, come mostrato nell’odierno daytime dell’Isola, i due si sono presentati anche al gruppo.

A Playa Segreta, dopo aver costruito la zattera, Sonny e Rosanna, aiutati da Edoardo Stoppa, che era stato inviato dal gruppo in missione per conquistare una ricompensa, sono approdati a Playa Espinada. Ma l’accoglienza non è stata delle migliori. Troppo ‘positivi’ per alcuni concorrenti.

“Ci aspettavamo che arrivassero Edo con Edoardo Franco e Aras Samal – ha commentato Greta – invece sono arrivati questi due personaggi nuovi. Hanno tantissime energie, parlano tantissimo, ci hanno colpito a tutti nelle orecchie specialmente a Joe (Bastianich, ndr)”. “Sono due caratteri peperini, sia l’uno che l’altra. Capiremo se a qualcuno questa cosa magari non andrà a genio. Quando tu hai passato tanti giorni di sofferenza, sentire voci super allegre…anche meno”, le parole di Matilde Brandi.

Qui il video dell’arrivo dei due nuovi concorrenti