Isola dei Famosi, le ultimissime sui naufraghi. La tensione sale tra i concorrenti del reality. In attesa della nuova puntata di stasera, lunedì 22 aprile, c’è da registrare un’altra pesante lite. Stavolta i protagonisti sono stati Samuel Peron e Khady Gueye. Il leader ha impedito alla modella di avere un’altra razione di riso. La 26enne, infatti, è stata punita per aver mangiato del cibo non suo.

Tuttavia si è scagliata contro Samuel: “Questa è semplicemente cattiveria. Tu da leader ti alzi e ti metti di mezzo per non farmi mangiare un po’ più di riso. Ma non ti vergogni?“. La discussione è andata avanti e ad un certo punto è intervenuto Artur Dainese per far calmare gli animi. Da poco l’Isola ha perso un altro concorrente, Peppe Di Napoli si è infatti ritirato. Ora andiamo a scoprire il gradimento del pubblico nei confronti dei naufraghi.

Chi è il concorrente favorito del pubblico

In nomination sono finiti Alvina Verecondi Scortecci, Artur Dainese, Khady Gueye, Maité Yanes e Peppe Di Napoli. Ovviamente l’ultimo non conta perché si è ritirato. Tra gli altri Alvina è la più votata e dovrebbe salvarsi mentre a rischiare di più è Maité Yanes che ha preso solo il 10,81% delle preferenze. Comunque andiamo ora a vedere l’esito del sondaggio lanciato da Novella2000 sui concorrenti preferiti dal pubblico.

Dalla lista oltre a Francesco Benigno e Peppe Di Napoli sono assenti anche i nuovi arrivati Sonny Olumati e Rosanna Lodi. Per quanto riguarda gli altri Valentina Vezzali e Pietro Fanelli hanno preso l’1% dei voti. A salire Marina Suma, Maité Yanes e Daniele Radini Tedeschi hanno ottenuto il 2% dei voti.

Edoardo Franco e Khady Gueye hanno conquistato il 3% dei voti. Matilde Brandi ha ricevuto il 4% delle preferenze mentre Greta Zuccarello il 6% dei voti come Aras Şenol e Alvina Verecondi Scortecci. Arrivano ora i più votati: Joe Bastianich ha ottenuto il 13% dei voti, Edoardo Stoppa e Artur Dainese il 15%. Il preferito del pubblico è ancora una volta il leader del gruppo Samuel Peron, con il 21% dei voti.

