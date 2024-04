“Ecco chi ha rubato il cestino”. Isola dei Famosi, spuntano finalmente due nomi. E chiaramente il pubblico resta di sasso, soprattutto per uno dei due, un clamoroso insospettabile. Ma andiamo con ordine e raccontiamo bene questa faccenda che probabilmente farà discutere ancora un po’, proprio come la vicenda di Francesco Benigno, cacciato per atteggiamenti violenti verso il resto dei naufraghi. Ma c’è anche un altro fatto, come dicevamo, che ha fatto sfuriare non poco il pubblico e Vladimir Luxuria: quel cibo rubato al cameraman.

>> “Non ce la faccio, scusate”. Isola dei Famosi, l’annuncio di Matilde Brandi tra le lacrime

Come sappiamo, nessuno si è preso ancora la responsabilità di quel gesto. Solo Pietro ha ammesso di aver mangiato da lì per fame, ma di non essere lui il “ladro”. Anche Khady Gueye ha confessato di aver preso del cibo da lì: “Avevamo fame e abbiamo mangiato quello che ci è stato dato. Sfido chiunque a dire di no in una situazione simile. Ci sono altri che hanno mangiato e stanno zitti. Uno di loro è un insospettabile, nessuno può immaginarlo“.





“Chi ha rubato il cestino”. Isola dei Famosi, spuntano due nomi

Poi la padrona di casa, Vladimir Luxuria ha detto ieri in puntata: “Chi ha mangiato il riso può ammetterlo adesso. Questo non è un processo, non è nulla di così grave, ma avete l’ultima chance di dire tutto, accettare le vostre colpe, altrimenti ci sarà una penalità per tutti“. Poco dopo, dopo quel silenzio assordante, Luxuria ha deciso di togliere il fuoco a tutti.

E sui social scoppia il panico quando qualcuno dice: “Khady parla di insospettabile, Joe non dice nulla e guarda a terra, quindi se tanto mi dà tanto”. “Il cestino l’ha rubato Joe Bastianich. L’unico che alla notizia dello spegnimento del fuoco, ha chinato il capo per terra. Ed è rimasto muto“. “Secondo me è stato Joe e non lo ammetterà mai conoscendolo“.

Il cestino l'ha rubato Joe Bastianich. 🙊 L'unico che alla notizia dello spegnimento del fuoco, ha chinato il capo per terra. Ed è rimasto muto. #isola — GigiGx (@GigiGx) April 22, 2024

Anche perché Piero Fanelli ha raccontato al gruppo che il “ladro” del cestino ha rivelato: “A me il ladro ha detto che chi è stato a mangiare oltre a me sono Alvina e Artur, per questo io ho fatto il tuo nome Artur, perché mi è stato detto dal ladro. vedremo i fatti, se ho ragione io però mi fate un applauso“. Artur allora ribatte: “Non è vero nulla lo giuro! Prima di dare colpa alle persone assicuratevi che sia vero. Io quel cibo nemmeno l’ho visto. Non me l’ha chiesto nessuno e io non l’ho mangiato assolutamente“.

Leggi anche: “Un altro ritiro”. Isola dei Famosi choc, cosa sta succedendo in Honduras