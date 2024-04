Isola dei Famosi, un’altra puntata e un’altra eliminazione. Lunedì 22 aprile è andato in onda un nuovo appuntamento del reality di Vladimir Luxuria e il pubblico ha assistito all’uscita di scena di Maité, la meno votata della settimana. Ma ovviamente ci sono state anche le nomination e questa volta sono a dir poco affollate. Ben 6 naufraghi, infatti, sono ora a rischio: Sonny Olumati, Pietro Fanelli e Rosanna Lodi sono andati al televoto dopo l’esito delle prove, il gruppo invece ha nominato Daniele Radini Tedeschi e Khady Gueye e i leader Artur e Aras hanno scelto Joe Bastianich.

Stando ai sondaggi già lanciati su siti, forum e account social, il naufrago dell’Isola dei Famosi più votato è Joe Bastianch, mentre a rischio eliminazione sarebbero Daniele Radini Tedeschi e il nuovo arrivato Sonny Olumati. Probabilmente uno tra Sonny e Daniele lunedì 29 aprile (per il il 25 l’appuntamento con il reality salta, ndr) dovrà lasciare per sempre Cayo Cohinos e L’Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi, “un nuovo ritiro”

Sempre durante la diretta anche rimproveri, discussioni tra naufraghi, ma anche tra concorrenti e opinionisti (come quella di Sonia Bruganelli e Pietro Fanelli di cui abbiamo parlato qui) e una risposta di Vladimir Luxuria alle critiche per la sua conduzione. Insomma, all’Isola dei Famosi non si sono fatti mancare proprio nulla.

Ma a quanto si dice, dopo gli addii di Francesca Bergesio e Peppe Di Napoli e l’esclusione di Francesco Benigno c’è un allarme nuovi ritiri in Honduras. Secondo una segnalazione, infatti, degli altri naufraghi potrebbero abbandonare il programma e fare ritorno in Italia: “Alcuni si lamentano e vorrebbero lasciare”, si legge.

Sei naufraghi al televoto: chi vuoi salvare tra Pietro, Sonny, Rosanna, Daniele, Khady e Joe? 💥💥#Isola pic.twitter.com/timPRpiJJV — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 22, 2024

A riportare l’indiscrezione è Deianira Marzano che dal suo profilo Instagram ha fatto sapere che potrebbe non essere finita qui con i ritiri a L’Isola dei Famosi: “Novità Isola. Pare che prossimamente ci sarà un altro ritiro! Confermato anche da un ex concorrente, che avrebbe detto a una follower in privato che alcuni naufraghi si lamentano e vorrebbero lasciare”, il messaggio. Andrà così? E soprattutto, chi lascerà?